Al via le manifestazioni valide per la fase di qualificazione dei CdS

Fine settimana con la riunione di Bari Campo Scuola Bellavista

Entra nel vivo la stagione in pista con le Società che si ritroveranno nel Campo Scuola “Bellavista” di Bari per la fase regionale di qualificazione dei Campionati di Società assoluti, allievi e master. Sulle pedane e sulla pista dell’impianto barese 12 le specialità nelle quali si gareggerà in questa prima giornata per conquistare i primi punteggi di società utili per la stagione 2021. Circa 500 gli atleti-gara attesi nei due giorni in rappresentanza di 55 società tra le quali anche una decina di club provenienti da Campania, Basilicata, Calabria, Abruzzo, Lazio, Veneto e Toscana. Tante le sfide in programma e numerosi i protagonisti da seguire alla prima verifica stagionale all’aperto.

MASCHILE. Nella velocità in linea Christian Cella (Cus Bari) si presenta in testa alle liste di accredito dei 100 metri piani, così come il brindisino Daniele Corsa (Folgore Brindisi) nel giro di pista. Giancarlo Roselli (Atletica Aden Molfetta) nei 1.500 dovrà guardarsi dagli attacchi di Vincenzo Greco (in gara però con i colori di una società toscana) mentre nel salto in alto maschile e nel peso sicuri protagonisti non potranno che essere il barese Marco Di Mauro, allievo dell’Athletic Academy Bari in questa stagione già capace di valicare l’asticella all’altezza di 1.95mt e l’esperto Vincenzo D’Agostino (Avis Barletta), che si presenta con un personale di 18 metri e 87 stabilito sul finire della scorsa stagione. Nel lancio del disco uomini Enrico Ferrioli (Athletic Academy Bari) avrà nel fuori quota Carmelo Musci (FF.GG – Aden Exprivia Molfetta) il più serio concorrente al primo posto del podio mentre nella marcia si dovrebbe assistere ad una gara dai grandi contenuti tecnici con tre giovani di belle speranze, lo junior barese Nicola Lomuscio (Amatori Atletica Acquaviva), al primo anno nella categoria e lo scorso anno campione italiano indoor tra gli allievi, il pari categoria Pietro Notaristefano – campione italiano indoor in carica – e l’allievo Tommaso Carucci, questi ultimi entrambi tarantini tesserati per la Don Milani Mottola.

FEMMINILE. Ma se nel maschile l’Aden Exprivia Molfetta sarà la squadra da battere, nel femminile non dovrebbe avere rivali l’Alteratletica Locorotondo con l’Amatori Atletica Acquaviva pronta a recitare da protagonista nella marcia. Le sue allieve “terribili” Martina Cannone, Maria Teresa Vulpis, Martina Gaudio e Mariangela Pappadà, tanto per citare i primi nomi delle componenti il team di Acquaviva faranno gara a se nei 5km del programma così come per la società di Locorotondo Antonella Todisco e l’allieva Anna Musci, anche lei campionessa italiana indoor in carica di categoria. non dovrebbero avere grossi problemi rispettivamente sui 100 metri e nel peso. Nel lungo donne, infine, Adriana Cosmai (Olimpia Club Molfetta) è attesa alla conferma dell’ottima stagione in sala.

23 Aprile 2021



Roberto Longo



