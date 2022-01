Al via il Trofeo Puglia di Marcia 2022

La prima prova (strada) è andata in scena ad Acquaviva delle Fonti

La marcia ha tenuto a battesimo la nuova stagione dell’Atletica leggera targata Puglia. A distanza di pochi giorni dalla cerimonia di premiazione dell’edizione 2020/2021, il Trofeo Puglia di Marcia 2022 ha dato il via al calendario della stagione corrente con la 1^ prova del circuito organizzata dall’Atletica Giovanile Acquaviva con la collaborazione del Comitato Regionale Fidal Puglia ed il patrocinio del Comune di Acquaviva delle Fonti.

Tutte le gare si sono svolte lungo l’anello dello Stadio Comunale “G.Giammaria” sulle distanze canoniche dai 1000 ai 5000 metri. La 1^ prova del Trofeo registrava la partecipazione di 131 atleti in rappresentanza di 13 società.

I VINCITORI. ASSOLUTI: Nicola Lomuscio (Amatori Atletica Acquaviva) e Martina Cannone (A.A.Acquaviva).

ALLIEVI: Giuseppe Disabato (A.A.Acquaviva) e Giulia Leuci (A.A.Acquaviva). CADETTI/E: Francesco Sportelli (Don Milani Mottola) e Chiara Scarbone (Alteratletica Locorotondo). RAGAZZI/E: Daniele Dipalo (Olimpia Club Molfetta) e Stefania Avitto (Fiamma Olimpia Palo).

SOCIETA’. Poker delle società di Acquaviva delle Fonti che conquistavano il primato in tutte le classifiche per società. In quelle giovanili l’Atletica Giovanile Acquaviva staccava con buon margine l’Olimpia Club Molfetta, 2^ dopo la prima prova in entrambe le classifiche. Nelle due classifiche riservate agli assoluti l’Amatori Atletica Acquaviva era ancora 1^ in entrambe le classifiche.

09 Gennaio 2022



Roberto Longo