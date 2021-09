AL “CIOLO” VINCONO PIETRO MAMU E JOICE MUTONI NJERU

Il Parco naturale regionale Otranto-Santa Maria di Leuca-Bosco di Tricase e la città di Gagliano del Capo hanno ospitato la prova italiana di Coppa del Mondo di Corsa in montagna. L’appuntamento agonistico, organizzato dall’Atletica Capo di Leuca del presidente Luca Scarcia ha potuto contare sulla presenza di atleti di livello internazionale che, in Salento, hanno lottato per il ranking mondiale anche in ottica convocazioni in World Cup del prossimo febbraio.

27 Settembre 2021

Sul percorso da ripetersi tre volte lungo i sentieri rocciosi del Fiordo del Ciolo (11,7 km con 640 metri di dislivello positivo e 518 metri di negativo) i migliori interpreti del mountain running mondiale si sono sfidati in uno scenario suggestivo unico al mondo.

Ha vinto l’Africa con l’eritreo Pietro Mamu e la keniota Joice Mutoni Njeru primi al traguardo. In chiave azzurra Alice Gaggi, già campionessa del mondo, chiude al 3° posto, risultato che le consente di rimanere in testa alla classifica della World Cup insieme alla vincitrice ed alla scozzese Charlotte Morgan.

Nella prova maschile l’eritreo Pietro Mamu ipoteca la gara al 10km con un allungo che lascia sul posto i suoi rivali. Terzo al traguardo l’italiano Alex Baldaccini, a sua volta vincitore della World Cup nel 2017. Nella classica internazionale comanda sempre il valdostano Henri Aymond.

“Ero molto curioso perché non capita tutti i giorni di correre in montagna avendo la vista sul mare. Quindi non volevo assolutamente perdermela: un evento di così alto livello in un posto così spettacolare. Il percorso alternava tratti molto veloci in piano ad altri molto tecnici: una gara difficile da interpretare. Questa tappa Trofeo Ciolo è una vera corsa in montagna con tecnicità uniche nel suo genere”, il bergamasco Alex Baldaccini a commento del suo terzo posto.

“Ritornare qui al Trofeo del Ciolo dopo quattro anni dalla mia vittoria del Mondialino del 2017 è un’emozione indescrivibile. Ricordo tutte le emozioni provate allora, è stata una bellissima esperienza. Sentieri molto duri ma allo stesso tempo circondati da un panorama fantastico. La montagna rimane fondamentale nel mio percorso di atleta e dei miei allenamenti, preparandomi da sempre alla fatica della pista e ai miei prossimi obiettivi dei campionati europei di cross la seconda domenica di dicembre”, l’olimpica Nadia Battocletti.

COSI’ AL TRAGUARDO:

TOP 10 Femminile

1 Joyce Muthoni Njeru 57'12"

2 Lucy Wambui Murigi 57'21"

3 Alice Gaggi 1h01'17"

4 Alessia Scaini 1h02'40"

5 Carlotta Uber 1h06'06"

6 Charlotte Morgan 1h06'37"

7 Timea Mereenyi 1h07'56"

8 Charlotte Cotton 1h08'32"

9 Arianna Dentis 1h09'42"

10 Kitti Posztos 1h14'56"

TOP 10 Maschile

1 Petro Mamu 50'22"

2 Geoffrey Gikuni Ndungu 51'19"

3 Alex Baldaccini 51'23"

4 Alberto Vender 51'29"

5 Henri Aymonod 53'13"

6 Luca Merli 53'40"

7 Daniel Pattis 55'49"

8 Emanuele Manzi 56'04"

9 Sandor Szabo 57'45"

10 Xavier Chevrier 57'53"

