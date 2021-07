A Tallin si parlerà anche pugliese

Sono quattro i convocati per i Campionati Europei under 23

Un sogno per quattro alla conquista dell’Europa. Ci saranno anche 4 atleti pugliesi ai Campionati Europei under 23 di atletica leggera di Tallin, in Estonia, in programma dall’8 all’11 luglio. Nella lista diramata dal settore tecnico della Fidal, spiccano i nomi di Carmelo Musci (Fiamme Gialle – Aden Exprivia Molfetta), Pasquale Selvarolo (Atletica Casone Noceto), Francesco Trabacca (Enterprise Giovani Atleti Bari) e del campano Giuseppe Filpi (Avis Barletta). Con ambizioni diverse saranno in gara a Tallin, nelle righe che seguono il profilo di ognuno di loro.



CARMELO MUSCI. Per il biscegliese “atleta dell’anno” under 23 Fidal della passata stagione ed ormai stabilmente nel giro azzurro l’obiettivo di questi europei sarà senza dubbio l’ingresso nella finale del disco. Un traguardo impegnativo per il 20enne lanciatore allenato da sempre dal tecnico Gaetano D’Imperio. Il “gigante buono” dei lanci azzurri arriverà al prestigioso appuntamento con una dote di 15 titoli italiani già in bacheca tra disco e peso, di una serie infinita di record italiani fino all’under 23 e con personal best di 56.73mt del disco da 2kg e 18.72mt con il peso da 7.260kg. In Italia è secondo nelle liste stagionali delle due specialità dei lanci e nelle ultime due stagioni oltre ai record già citati ha messo insieme anche due titoli italiani e due argenti nelle “sue” specialità. In Estonia dovrà guardarsi da una concorrenza più che agguerrita. In gara alle 16.25 di giovedì 8 luglio.

PASQUALE SELVAROLO. Il mezzofondista classe ’99 di Andria dal 2018 nella società abruzzese, si è ripreso alla grande dall’infortunio patito ad inizio stagione ed a Molfetta, lo scorso 2 maggio, ha bissato il titolo italiano U23 conquistato a Grosseto sui 5.000mt vincendo anche quello sulla distanza doppia. A Rovereto, qualche giorno fa, ai Campionati italiani assoluti ha strappato il pass di partecipazione anche sulla distanza più corta ma in Estonia gareggerà soltanto sui 10mila. Cinque titoli italiani già nel proprio palmares, allenato dal tecnico Giovanni De Rocco, Pasquale si presenterà forte del 3° posto nelle liste stagionali italiane di specialità ed il 4° in quelle continentali e personali di 29’20 e 14’06. Punta al podio, in gara alle 17.50 di giovedì 8 luglio.

FRANCESCO TRABACCA. Sarà un battesimo di fuoco per il lanciatore di Gallipoli scoperto qualche anno fa dal compianto Pino Felice che gli prescrisse un futuro sicuro nell’atletica ed oggi allenato da suo figlio Marco. La crescita del salentino è stata lenta ma costante ed oggi lo vede al 3° posto delle graduatorie stagionali di specialità italiane ed al 17° di quelle europee. Alla seconda convocazione in nazionale Francesco, dal 2017 ad oggi ha collezionato 4 argenti e 2 bronzi in altrettanti campionati italiani individuali di categoria. Vanta un personal best di 17.33 con il peso da 6kg ed un freschissimo 18.33 con l’attrezzo da 7.260kg. Sarà in gara anche lui giovedì 8 luglio alle 10.35.

GIUSEPPE FILPI. Vent’anni, pugliese d’adozione, arriva da Novi Velia, paesino di poco più di duemila anime del salernitano. Qualche giorno fa, negli italiani assoluti di Rovereto, fermando i cronometri sul tempo di 14”01 (6°) ha cancellato il record pugliese sui 110hs che durava da 33 anni e si è portato al 3° posto delle liste stagionali di categoria ed al 6° di quelle assolute. Allenato da Angelo Palmieri e Corrado Agrillo, vanta già 3 titoli italiani giovanilI nelle categorie junior e under 20 ed è alla quarta convocazione in nazionale. A Tallin sogna la semifinale e di scendere sotto i 14 secondi, in gara alle 10.45 di venerdì 9.





01 Luglio 2021

Roberto Longo