A Rieti un piccolo esercito di Allievi

Al "Guidobaldi" di Rieti saranno in 38 in rappresentanza di 12 Società. Riflettori puntati su Anna Musci, Andrea Ribatti e Matteo Calogiuri

Vigilia intrisa di attese per l’edizione 2021 dei Campionati Italiani individuali allievi di atletica leggera in programma da domani a domenica nello Stadio “Raul Guidobaldi” di Rieti. A difendere l’onore della Puglia un piccolo esercito di atleti dei due sessi, 38 in tutto, nati negli anni 2004 e 2005 e tesserati per 12 società di tutta la regione.

DONNE. Ancora una volta sarà una ragazza, Anna Musci, la punta di diamante della spedizione “made in Puglia”. Sulla pedana laziale la lanciatrice dell’Alteratletica Locorotondo, fresca della sua prima maglia azzurra in Coppa Europa a Spalato, arriva con il miglior accredito della manifestazione potendo vantare la misura di 16.97mt con il peso da 3 chilogrammi equivalente anche alla miglior prestazione nazionale stagionale di categoria. Sempre con i colori dell’Alteratletica saranno in gara anche Ilaria Decarolis sul martello (43.47) e Annamaria Solenne anche lei nel martello (44.21).

SOCIETA’. Tra le società più rappresentate la US Foggia Atletica Leggera (7 atleti) e l’Athletic Academy Bari (5). Con la canotta della società dauna Daniele Arcidiacono (110hs e 4x100 ), Giulia Berardi (3000mt) e Letizia Bruno (200), Carlo Cerri (martello), Alessandro Danza (100, 200 e 4x100), Michele Di Carlo (asta e 4x100) e Carlo Stratagemma (110hs e 4x100). Per l’Academy Bari riflettori su Francesco Calò (4x400, 1500 e 3000), Marco Di Mauro (110hs, 400hs e 4x400), Dalila Masiello 400hs, Francesco Maselli (4x400 e 400) e Angelo Pesce (100, 200 e 4x400).

Con 5 atleti per parte, tra le società baresi in lizza anche la Enterprise Giovani Atleti Bari con Yasmine Akakpovi (100 e 200), Giuseppe Antonaci (martello), Matteo Calogiuri (triplo), Matteo Masnada (lungo) e Emanuele Nuzzoli (peso e disco) e Amatori Atletica Acquaviva che si affiderà a Paride Busto (10km marcia), Pasquale Calefato (peso e disco), Martina Giannone (5km marcia), Cosimo Gaudiano (400hs) e Mariangela Pappadà (5km marcia).

L’Aden Exprivia Molfetta sarà presente con Diego Bonatesta (triplo) e Carlo Laterza (400), All Tri Sports con Andrea Ribatti (1500 e 3000), Atletica Fiamma Giovinazzo con Antonio Bonvino (3000) e Giuseppe Mastandrea (2000siepi), Avis Barletta con Stefano Borraccino (400hs), Track & Field Bari con Alessandro Caporusso (400hs), Galatletica Dream Team con Graziano Tudisco (1500) ed infine Amatori Atletica Cisternino Ecolservizi con Matteo De Carolis (giavellotto), Mattia Galiulo (martello), Fabio Sinigaglia (200) e Andrea Stefanizzi (110hs e 400hs).









iscritti Roberto Longo

08 Luglio 2021