10000: vincono Aouani e Merlo

Andrea Palumbo (Atl. Amatori Cisternino) quarto tra le promesse

02 Maggio 2021

Iliass Aouani e Martina Merlo sono i nuovi campioni italiani assoluti dei 10km in pista andati in scena al “Cozzoli” di Molfetta e organizzati dall’Aden Exprivia Molfetta. Per l’atleta dell’Atletica Casone Noceto si tratta del secondo titolo tricolore dopo quello di cross di Campi Bisenzio dello scorso mese di marzo. Sulla pista del “Mario Saverio Cozzoli” di Molfetta Aouani fa gara a se già a metà prova e chiude con il tempo di 28:26.38 precedendo il compagno di club Alberto Mondazzi (28:51.28) e Nekagenet Crippa (Esercito, 28:53.34). Vale la pena ricordare che il lombardo, allenato da Massimo Magnani, è stato il 3° italiano capace di scendere sotto i 28 minuti sulla distanza negli ultimi 18 anni. Nel femminile vince la torinese Merlo (Aeronautica Militare) capace di staccare le dirette rivali con un imperioso allungo nell’ultimo giro che le è valsa il successo nel crono di 34:23.25. Al termine di una gara tattica taglia il traguardo precedendo Anna Arnaudo (Cus Torino, 34:24.26) – che conquista il titolo promesse - e Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina, 34:29.53). Sorride anche la Puglia con il titolo under 23 maschile appannaggio del 21enne di Andria, Pasquale Selvarolo (Atl. Casone Noceto) vincitore in 29:20.99 mentre Andrea Palumbo (Amatori Atletica Cisternino Ecolservizi) si piazza al 4° posto tra le promesse (30:32.68) e al 17° assoluto. Alla cerimonia di premiazione hanno presenziato anche il Sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, il numero uno della Fidal Puglia, Giacomo Leone, l’olimpionico di maratona di Atene 2004, Stefano Baldini, il consigliere nazionale Fidal, Domenico Di Molfetta ed il fiduciario tecnico regionale, Ottavio Andriani.



Roberto Longo



risultati