Podebrady: Giorgi a segno, Italia sul podio

Nella 20 km di marcia sulle strade della Repubblica Ceca l’azzurra prevale in 1h28:49, terza Trapletti con 1h31:36. Vittorie a squadre per le donne senior e gli under 20 al maschile.

07 Aprile 2018

Tre vittorie per gli azzurri della marcia a Podebrady, nel tradizionale incontro internazionale in Repubblica Ceca. Al femminile Eleonora Giorgi conquista il successo nella 20 chilometri, dettando il passo dall’inizio alla fine, con una gara tutta al comando. La 28enne lombarda chiude in 1h28:49, il suo miglior risultato delle ultime due stagioni. Dopo un avvio piuttosto rapido, con i primi 5 km in 22:04, la portacolori delle Fiamme Azzurre seguita dal tecnico Gianni Perricelli passa al giro di boa in 44:26 e poi, in un pomeriggio piuttosto caldo, al 15° km in 1h06:30. Il crono finale è anche il primato della manifestazione, sul percorso in cui l’altra azzurra Antonella Palmisano ha vinto l’anno scorso in Coppa Europa con 1h27:57. Oggi a Podebrady sono due le atlete italiane sul podio individuale: al terzo posto si piazza Valentina Trapletti in 1h31:36, preceduta dalla lituana Brigita Virbalyte-Dimsiene (1h31:05). Per la 32enne milanese dell’Esercito allenata da Enzo Fiorillo è il quarto tempo in carriera. L’Italia si aggiudica quindi la classifica a squadre femminile della 20 chilometri in questa edizione, superando Lituania e Francia.

20 KM AL MASCHILE - Per il terzo anno consecutivo Christopher Linke festeggia la vittoria tra gli uomini a Podebrady. Stavolta con un riscontro cronometrico meno veloce, se si considera che nelle ultime due edizioni era sceso nettamente sotto l’ora e venti. Il 29enne tedesco si afferma in 1h21:55 nei confronti di due messicani, Horacio Nava (1h22:13) e Ricardo Ortiz (1h22:28). Migliore degli azzurri il 21enne toscano Gianluca Picchiottino (Atl. Libertas Runners Livorno), dodicesimo in 1h24:33 dopo una buona prima parte (41:11 a metà gara), quindi diciottesimo l’altro esordiente in Nazionale assoluta, il 19enne Giacomo Brandi (Atl.

Avis Macerata) con il record personale di 1h26:03, mentre non completa la prova il veneto Leonardo Dei Tos (Athletic Club 96 Alperia). La formazione italiana è seconda, con il primo posto alla Francia e il terzo alla Slovacchia.

GIOVANI: UNDER 20 VINCENTI - Nella 10 chilometri under 20 l’Italia Team maschile prevale davanti a Francia e Slovacchia. Un successo che arriva con il record personale per tutti e tre gli azzurrini: il 16enne Davide Finocchietti (Atl. Libertas Runners Livorno), quarto in 43:57 per un miglioramento personale di 41 secondi, nella gara vinta dal greco Yeoryios Tzatzimakis (41:45), poi il piemontese Diego Chirivì (Cus Torino), quinto con 44:14, e il salernitano Matteo Gallo (Atl. Don Milani), ottavo in 45:05, entrambi con quasi due minuti di progresso. Al femminile tre squadre finiscono nelle prime tre posizioni con lo stesso score di 9 punti. In base ai piazzamenti, l’Italia è seconda dietro all’Irlanda e davanti alla Francia, con il quinto posto della toscana Valeria Disabato (Atletica 2005) che toglie quasi un minuto al personal best con 51:09, il decimo dell’allieva pugliese Ida Mastrangelo (Atl. Don Milani, 52:12) e il 17° dell’esordiente 15enne Martina Casiraghi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter, 54:09). Successo individuale all’irlandese Oria O’Connor in 49:23. Nella 20 km invece la ventenne Lidia Barcella (Bracco Atletica), in gara con la rappresentativa regionale della Lombardia, finisce 22esima con il personal best di 1h39:36.

l.c.

