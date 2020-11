Zegna tricolore femminile delle multiple

Il club biellese si è aggiudicato il CdS assoluto di specialità nella classifica femminile, terza piazza per l'Atletica Asti 2.2. Nel Grand Prix di prove multiple terza Elisa Tosetto (S.A.F.Atletica Piemonte)

La squadra femminile del G.S. Ermenegildo Zegna si aggiudica il Campionato di Società assoluto di prove multiple 2020; per stilare le classifiche sono stati presi in considerazione i migliori quattro punteggi ottenuti da almeno tre atleti dello stesso club. Le biellesi hanno dunque vinto grazie ai punteggi delle eptatlete Silvia Nicola (4754 e 4656), Chiara Sala (4605), vicecampionessa italiana under 23, e Milica Travar (4208), collezionando un totale di 18.223 punti che ha consentito di superare Atletica Agropoli (16.770). Ancora Piemonte sul podio grazie al terzo posto dell’Atletica Asti 2.2 (13.862) grazie a Marta Toso, Beatrice Buzzi e Rossana Raviola.

Nella classificaquarto posto per Atl. Castell’Alfero con 22280 punti (realizzati da Christian Marino, Mattia Rocco e Eirco Gjoni), seguita da S.A.F.Atletica Piemonte con 22138 punti (con Alessandro Sion, Daniele Dalmasso e Sergio Giovanni Tamburi). Sesta piazza per G.S. Ermenegildo Zegna con 21573 punti (Riccardo Nicola, Gabriele Nicola, Francesco Falabella). Più indietro Atl. Canavesana, 13ma con 11951 punti (Zakaria Abourida e Lorenzo Riva) e Atl. Vercelli 78, 16ma con 8942 punti (Andrea Carioti e Stefano Saldana Moreno).

Nel Grand Prix di prove multiple 2020, che sommava i migliori due punteggi di ogni atleta, terzo posto nella classifica femminile per Elisa Tosetto (S.A.F.Atletica Piemonte), terza ai tricolori di Grosseto tra le under 20. La torinese chiude con un bottino di 9851 punti. Alle sue spalle quinta piazza per Silvia Nicola (G.S. Ermenegildo Zegna) con 9410 punti, 10ma Chiara Sala (G.S. Ermenegildo Zegna) con 8917, 11ma Anna Riccomagno (Atl. Fossano ’75) con 8641 punti, 15ma Francesca Paolin (Atl. Castell’Alfero) con 8536 punti, 20ma Beatrice Buzzi (Atl. Asti 2.2) con 7343 punti.

Al maschile 713 punti separano Riccardo Nicola (G.S. Ermengildo Zegna) dal podio: il biellese è quarto con 13970 punti davanti ad Alessandro Sion (S.A.F.Atletica Piemonte), quinto con 13154 punti. In classifica anche Giovanni Rinaldi (Atl. Fossano ’75), 15mo con 11415 punti; Mattia Rocco (Atl. Castell’Alfero) 17mo con 11340 punti e Gabriele Nicola (G.S. Ermenegildo Zegna), 20mo con 10858 punti; Christian Marino (Atl. Castell’Alfero), 22mo con 10293 punti; Zakaria Abourida (Atl. Canavesana) 23mo con 9171 punti.

12 Novembre 2020