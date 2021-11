Young Leaders. Conferma per Eleonora Megna

La biellese è stata confermata nel suo ruolo di referente territoriale per il Piemonte all'interno del Consiglio Giovanile esteso.

Dopo la conferma in ambito nazionale del proseguimento del progetto Young Leaders, nato a marzo 2019, per la regione Piemonte viene confermato l’incarico, come referente territoriale ad Eleonora Megna. Prosegue quindi il progetto piemontese, che aveva preso vita nel 2019, denominato Team Giovanile di Supporto.



Per la nostra regione è stata incaricata Eleonora Megna, classe 1993, attualmente tesserata per l’Atl. Gaglianico, da anni si dedica come educatrice al Summer Camp del Sestriere in cui mette a frutto una lunga presenza sulle piste di atletica. Vanta un passato sportivo da mezzofondista, con la casacca della stessa Atl. Gaglianico e con quella del Runner Team 99, è istruttrice FIDAL di primo livello, giudice ausiliare e ora anche consigliere provinciale del Comitato di Biella e Vercelli.



Purtroppo, a causa della pandemia da Covid-19 il progetto ha subito un po’ ovunque una battuta d’arresto vista la forzata inattività. La speranza del nuovo mandato è quella di poter avere maggiori opportunità per collaborare e mettersi in gioco.



LA PRESENTAZIONE DELLA YOUNG LEADER ELEONORA MEGNA Contatti: Instagram @youngleadersitaly - Email: youngleaders@fidal.it

15 Novembre 2021