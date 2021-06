XVII edizione del Meeting Nazionale Gomitolo di Lana

I risultati della manifestazione di sabato 26 giugno a Biella.

Successo per la XVII edizione del Meeting Nazionale Gomitolo di Lana di sabato 26 giugno a Biella.



Nelle prove assolute 25.30 (-0.4) sui 200 metri per Giulia Maritano (Battaglio CUS Torino) che precede l’allieva Lucrezia Filiberti (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) per un solo centesimo (25.31 con vento -0.4). Maritano si aggiudica anche i 400 metri correndo in 56.61. Sugli 800 metri successo dell’allieva Anastasia Zucco (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) in 2:17.15, suo nuovo primato personale. Sui 3000 metri prima a tagliare il traguardo è la portacolori di Malta Lisa Bezzina in 10:02.05; alle sue spalle l’allieva Matilde Bonino (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) in 10:02.37 che si migliora di circa 16 secondi. Nell’alto 1,61 metri per l’allieva Francesca Fornaroli (Amatori Masters Novara).

Al maschile, l’allievo Simone Menchini (Sisport) si aggiudica i 200 metri in 22.14 (+0.1) davanti a Mattia Pastorino (Atl. Pinerolo), secondo in 22.21 (+0.1). Sui 400 metri Marco Zunino (Atl. Arcobaleno Savona) con 48.99 precede l’ottocentista Andrea Grandis (Atl. Susa Adriano Aschieris), secondo in 49.33. Sugli 800 metri successo per l’allievo Gabriele Angiono (Battaglio CUS Torino) in 1:51.84 davanti a Ibrahim Jammeh (CUS Pro Patria Milano) con 1:52.70. Flavio Ponzina (ASD Brancaleone Asti) si aggiudica i 3000 metri in 8:36.92 davanti a Filippo Rossi (Battaglio CUS Torino) con 8:47.12.



CADETTI/E. Al femminile, Adele Farinetti (Atl. Pinerolo) si aggiudica i 300 metri in 42.72, con sette centesimi di vantaggio su Federica Fornaroli (Amatori Masters Novara), seconda in 42.79. Fornaroli si prende però la rivincita nel lungo dove atterra più lontano di tutte, a 5,29 metri (+0.3). Sui 1000 metri la vittoria va ad Alice Minelli (Atleticrals2-Teatro alla Scala) in 3:02.47 davanti a Teresa Buzzella (US Derviese) con 3:04.85; prima delle piemontesi al traguardo Silvia Signini (Bugella) con 3:08.65.

Al maschile sui 300 metri vittoria per Riccardo Luderin (Battaglio CUS Torino) in 37.81 mentre sui 1000 metri il successo va a Christian Piana (ASD Gravellona VCO) in 2:43.90. Nel lungo Andrea Villaschi (Atl. Settimese) salta 5,31 metri (-0.6).



RAGAZZI/E. Sui 60 metri successo di Alessia Succo (Atl. Settimese) con 8.30 mentre Anna Rondelli (CUS Pro Patria Milano) si aggiudica i 600 metri in maniera netta in 1:46.62 davanti alla valdostana Carlotta Giovanetto (Atl. Pont Donnas) con 1:51.52. Al maschile Thomas Zewendson Varazi (Sisport) si impone nettamente sugli avversari sui 60 metri in 7.89 (unico sotto il muro degli 8 secondi); il torinese è poi secondo sui 600 metri in 1:42.30 mentre la vittoria è di David Ferrante (CUS Pro Patria Milano) con 1:41.72.



