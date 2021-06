Wanders e Moen a Verbania. Brogiato a Torino

Annunciati due grandi nomi per i 21,097 km di sabato 19 giugno. Sempre sabato 19 giugno a Torino si corrono la Mezza e la Dieci di Torino. Prima prova del campionato regionale assoluto di corsa in montagna a Pomaretto.

Lago Maggiore Half Marathon di sabato 19 giugno alle 18, sul percorso che va da Stresa a Verbania, capovolto rispetto al passato. Gli organizzatori hanno annunciato la presenza di due dei maggiori specialisti europei, Julien Wanders e Sondre Nordstad Moen, rispettivamente primatista europeo della mezza ed ex recordman europeo della maratona. Lo svizzero Wanders, classe 1996, ha portato il primato europeo di mezza maratona a 59:13 nella mezza di Ras Al Khaimah e detiene anche il primato europeo dei 10 km su strada (27:13 a Valencia nel 2020). Accesa ed elettrizzante sarà la sfida con il norvegese Moen, classe 1991, primatista nazionale di mezza maratona grazie al 59:48 di Valencia 2017, pochi mesi prima di diventare il primo europeo sotto le 2h06 in maratona (2h05:48). Entrambi gli atleti affronteranno il velocissimo percorso della Lago Maggiore Half Marathon per testare il proprio stato di forma in vista delle Olimpiadi di Tokyo. ( Grandi firme per la 13esima edizione delladi sabato 19 giugno alle 18, sul percorso che va da Stresa a Verbania, capovolto rispetto al passato. Gli organizzatori hanno annunciato la presenza di due dei maggiori specialisti europei, Juliene Sondre Nordstad, rispettivamente primatista europeo della mezza ed ex recordman europeo della maratona. Lo svizzero Wanders, classe 1996, ha portato il primato europeo di mezza maratona a 59:13 nella mezza di Ras Al Khaimah e detiene anche il primato europeo dei 10 km su strada (27:13 a Valencia nel 2020). Accesa ed elettrizzante sarà la sfida con il norvegese Moen, classe 1991, primatista nazionale di mezza maratona grazie al 59:48 di Valencia 2017, pochi mesi prima di diventare il primo europeo sotto le 2h06 in maratona (2h05:48). Entrambi gli atleti affronteranno il velocissimo percorso della Lago Maggiore Half Marathon per testare il proprio stato di forma in vista delle Olimpiadi di Tokyo. ( LEGGI TUTTO - da fidal.it



TORINO. Sabato 19 giugno si corre la 6° edizione de La Mezza di Torino, cui è abbinata anche la 6° edizione de La Dieci di Torino. Gli organizzatori di Base Running hanno scelto un orario serale per la manifestazione che prenderà il via dal Parco del Valentino alle ore 20.00. Tra gli iscritti alla mezza figura la torinese dell'Aeronautica Sara Brogiato, e la keniana dell'Atl. Saluzzo campionessa di corsa in montagna Lucy Wambui Murigi.



TRIVERO (BI). Prima edizione della Trivero/Bielmonte, su percorso di 13km, al via sabato 19 giugno.



POMARETTO (TO). Domenica 20 giugno si disputerà la 4° edizione della Sui Sentieri dei Minatori (9km), valida come prima prova del Campionato Regionale Assoluti di Corsa in Montagna e come 2° prova del Campionato Regionale giovanile. La manifestazione inoltre è abbinata al Trofeo Piemonte Parchi e Montagne (5° prova) e al Trofeo EcoGiò (3° prova).

17 Giugno 2021