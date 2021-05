USA. Falda e Zabarino in finale NCAA

La finale della prima divisione Ncaa (campionato universitario) è in programma a Eugene dal 9 al 12 giugno. Qualificazione centrata da Helen Falda (sesta volta) e Sara Zabarino. Niente da fare invece per Daisy Osakue.

Sono due le atlete piemontesi che si qualificano per la finale della prima divisione Ncaa: il campionato universitario statunitense, in programma tra due settimane a Eugene, dal 9 al 12 giugno: Helen Falda (asta) e Sara Zabarino (giavellotto). Niente da fare invece per Daisy Osakue nel disco.





Per l’astista Helen Falda sarà la sesta partecipazione, tra indoor e all’aperto, ma si era qualificata anche all’edizione in sala dell’anno scorso, poi annullata per l’inizio della pandemia. La 25enne torinese dell’Atletica Brescia 1950 Metallurgica San Marco, in gara per l’ateneo di South Dakota, finisce settima al West Preliminary di College Station, valicando la quota di 4,27 alla terza prova.



Nell’East Preliminary di Jacksonville, in Florida, è sesta la piemontese Sara Zabarino (Acsi Italia Atletica/Florida State) con la misura di 52,35.



Giornata no invece per Daisy Osakue, sesta in finale nella Division II della Ncaa in un freddo pomeriggio ad Allendale, in Michigan, con forte vento e il termometro poco oltre i dieci gradi. La discobola azzurra non va oltre il 47,90 dell’unico lancio valido della sua gara, ottenuto al secondo tentativo. Sfugge quindi il successo che con la maglia della texana Angelo State University aveva già centrato in due occasioni, nel 2018 e nel 2019.

