USA. Capello 5,50 nell'asta. De Caro PB sui 5000

Miglior salto in carriera per il 24enne torinese a Terre Haute (Indiana) superando anche il personale indoor di 5,45. PB anche per Dario De Caro sui 5000 metri con 13:59.43.

Cresce l’astista Matteo Capello in Usa. Per la prima volta in carriera supera la quota di 5,50 a Terre Haute, nell’Indiana, firmando il record personale una settimana dopo aver portato a 5,40 il proprio limite all’aperto sulla pedana di Marion, nello stesso stato americano. Torna a salire il torinese, 24 anni compiuti da un paio di giorni, che come miglior risultato aveva finora il 5,45 indoor ottenuto nel 2018 ad Ancona.



L’exploit arriva al secondo salto, in una gara iniziata con 5,15 e 5,35 senza errori, per poi chiudere con tre nulli a 5,60. Il portacolori della Safatletica Piemonte, studente oltreoceano all’università di Vincennes, nel 2018 ha esordito in Nazionale assoluta nell’incontro di Avila, in Spagna, mentre ha indossato più volte la maglia azzurra nelle categorie giovanili conquistando la finale ai Mondiali U20 nel 2016 e anche agli Europei under 23 della stagione successiva, in entrambe le occasioni a Bydgoszcz. RISULTATI



Si migliora anche Dario De Caro (Battaglio CUS Torino Atl.) sui 5000 metri. Il torinese, portacolori della Boise State University (Idaho), in occasione della prima giornata delle Oregon Relays a Eugene, venerdì scorso, si è aggiudicato la gara correndo in 13:59.43, migliorando il proprio primato personale di 14:35.46 che risaliva al 2016. Per lui un'altra ottima prestazione a stelle strisce dopo i buoni risultati ottenuti nella stagione di cross. RISULTATI

26 Aprile 2021