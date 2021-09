Tricolori lunghe distanze. I piemontesi

Francesca Ghelfi bissa il titolo dello scorso anno. Martin Dematteis argento assoluto e oro master A. Titolo italiano master A anche per Camilla Magliano, u23 per Arianna Dentis.

Il Trofeo Nasego svoltosi oggi a classico, teatro di sfide internazionali nel panorama della corsa in montagna, ha assegnato i titoli italiani delle lunghe distanze.



In campo femminile, Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita) bissa il successo del 2020 e il titolo sulle distanze classiche di quest’anno. Per lei, con una prova da manuale che la vede arrivare al terzo posto assoluto alle spalle di due giganti del mountain running come l’americana Grayson Murphy e l’austriaca Andrea Mayr, arriva anche la consacrazione internazionale. Inafferrabile la Murphy che migliora di ben 6 minuti il record del percorso, così come la Mayr, regina indiscussa della corsa in montagna degli ultimi anni. Ghelfi chiude a poco meno di due minuti dall’austriaca, mettendosi alle spalle niente meno che le keniane Joyce Njeru, attuale leader del ranking mondiale, e Lucy Wambui Murigi (Atl. Saluzzo), ex detentrice del record del percorso. Terzo posto sul podio tricolore per la torinese Camilla Magliano ( Pod.

Torino ), preceduta da Alice Gaggi (La Recastello Radici Group); per Magliano, settima assoluta, è anche il titolo italiano della categoria Master A, davanti a Nadia Re (Atl. Saluzzo). Ottima prova anche per Arianna Dentis (Atl. Saluzzo), 15ma assoluta ma vincitrice del titolo italiano u23. In campo femminile, Francesca(Pod. Valle Varaita) bissa il successo del 2020 e il titolo sulle distanze classiche di quest’anno. Per lei, con una prova da manuale che la vede arrivare al terzo posto assoluto alle spalle di due giganti del mountain running come l’americana Grayson Murphy e l’austriaca Andrea Mayr, arriva anche la consacrazione internazionale. Inafferrabile la Murphy che migliora di ben 6 minuti il record del percorso, così come la Mayr, regina indiscussa della corsa in montagna degli ultimi anni. Ghelfi chiude a poco meno di due minuti dall’austriaca, mettendosi alle spalle niente meno che le keniane Joyce Njeru, attuale leader del ranking mondiale, e Lucy Wambui Murigi (Atl. Saluzzo), ex detentrice del record del percorso. Terzo posto sul podio tricolore per la torinese Camilla), preceduta da Alice Gaggi (La Recastello Radici Group); per Magliano, settima assoluta, è anche il titolo italiano della categoria Master A, davanti a Nadia(Atl. Saluzzo). Ottima prova anche per Arianna(Atl. Saluzzo), 15ma assoluta ma vincitrice del titolo italiano u23.



Nella prova maschile Martin Dematteis (Sportification) è argento tricolore assoluto alle spalle di Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche), campione italiano categoria Master A, e quinto assoluto alle spalle dei keniani Eric Riungu Muthoni (Atl. Saluzzo) e Gikuni Geoffrey Ndungu (Run2gether). Il successo assoluto va all’eritreo Petro Mamu, con oltre 3 minuti di vantaggio su Maestri. Nuovo successo tricolore per Pierpaolo Fontan (Atl. Susa Adriano Aschieris) che si laurea campione italiano Master C.



Al via quest’anno anche le prove juniores, maschili e femminili, valide come prova di selezione per i campionati mondiali. Al maschile successo per Simone Giolitti ( Pod.

Valle Varaita ), con oltre un minuto e mezzo sul secondo classificato, Mattia Zen (CUS Insubria Varese Como). Terza piazza per un altro piemontese, Daniele Pagano (Atl. Susa Adriano Aschieris), che precede Nicolò Beitone (Pod. Valle Varaita), quinto classificato. Nella prova femminile terza piazza per Irene Aschieris (Atl. Susa Adriano Aschieris) davanti a Fabiana Valente (Pod. Valle Varaita), quarta. Al via quest’anno anche le prove juniores, maschili e femminili, valide come prova di selezione per i campionati mondiali. Al maschile successo per Simone), con oltre un minuto e mezzo sul secondo classificato, Mattia Zen (CUS Insubria Varese Como). Terza piazza per un altro piemontese, Daniele(Atl. Susa Adriano Aschieris), che precede Nicolò(Pod. Valle Varaita), quinto classificato. Nella prova femminile terza piazza per Irene Aschieris (Atl. Susa Adriano Aschieris) davanti a Fabiana(Pod. Valle Varaita), quarta.



Sabato 4 settembre si era invece svolto il Vertical Nasego: 4 chilometri di dura salita dall’abitato di Casto alla Corna di Savallo. Al maschile splendida prova di Andrea Rostan (Atl. Saluzzo), categoria promesse, che si piazza secondo alle spalle di Henri Aymonod (U.S. Malonno), attuale leader della classifica mondiale. Al femminile quarta piazza per Erica Ghelfi (Pod. Valle Varaita), prima delle azzurre a tagliare il traguardo nella prova vinta da Andrea Mayr su Grayson Murphy e Joyce Njeru. Ottima sesta piazza per Alessia Scaini (Atl. Saluzzo), categoria u23, seconda delle azzurre; ottava, e terza azzurra al traguardo, Camilla Magliano.

05 Settembre 2021