Tricolori allievi. I piemontesi

Da venerdì 9 a domenica 11 luglio in palio i titoli tricolori della pista per gli u18. In gara anche Sofia Cafasso (3000 metri e 2000 siepi) e Ludovica Cavo, fresce convocate per gli Europei U20. Tante le speranze di podio per i nostri atleti.

Da venerdì 9 a domenica 11 luglio a Rieti si disputano i Campionati Italiani Allievi su pista. Nel 2019, l’ultima rassegna in ordine cronologico con programma tecnico completo, il Piemonte portò a casa cinque medaglie: due ori di cui uno, quello di Alessandro Sion nel decathlon corredato dal record italiano di categoria (il secondo titolo fu di Federico Scarselli nel lungo), due argenti (Alessia Titone nella marcia e Arianna Reniero nei 3000 metri) e un bronzo (Nicolò Gallo sui 1500 metri).



ALLIEVE. Tra i piemontesi iscritti a questa edizione spiccano i nomi di Sofia Cafasso (Battaglio CUS Torino) e Ludovica Cavo (Atl. Serravallese), fresche di convocazione per gli Europei U20 di Tallin, nonostante siano appunto ancora allieve. Cavo, classe 2004, sarà ai blocchi di partenza dei 400hs, dove si presenta con il miglior accredito; da seguire anche Giulia Ingenito (Sisport), quarto miglior accredito tra le iscritte. Cafasso, classe 2005 e dunque primo anno di categoria, vanta il miglior accredito sui 2000 siepi (a Tallin prenderà parte ai 3000 siepi) e il secondo miglior tempo sui 3000 metri. In quest’ultima specialità sembra poterci essere una lotta tutta piemontese per il titolo italiano: il miglior accredito è infatti quello di Matilde Bonino (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), il terzo quello di Adele Roatta (Atl. Mondovì Acqua S.Bernardo), Elena Abellonio (Atl. Alba) il quinto. Bonino sarà poi al via anche dei 1500 metri insieme alla compagna di club Anastasia Zucco, a sua volta impegnata anche sugli 800 metri. Agnese Musica (Novatl. Chieri) punta a salire due volte sul podio: sui 200 metri, con 24.42, vanta il miglior tempo tra le iscritte, sui 100 metri il secondo miglior accredito con 11.76. Nello sprint da seguire anche Lucrezia Filiberti (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), impegnata su 100 e 200 metri, e Ilaria Contran (S.A.F.Atletica Piemonte) sui 200 metri.

ALLIEVI. Filippo Maria Iacocca (Vittorio Alfieri Asti) nel martello con 69,77 metri è l’uomo da battere; l’astigiano sarà impegnato anche nel disco. Secondo miglior accredito nel decathlon per Stefano Demo (Atl. Canavesana) con 6790 punti. In carriera, Demo può vantare il titolo italiano cadetti dell’esathlon nel 2019 e il titolo italiano indoor allievi nel pentathlon nel mese di marzo di quest'anno. Punta al podio anche Gabriele Angiono (Battaglio CUS Torino) sugli 800 metri dove, con 1:51.84, si presenta con il secondo miglior crono. Stessa situazione ai nastri di partenza per Simone Bertelli (S.A.F.Atletica Piemonte) nel salto con l’asta con 4,95 metri, e per Francesco Moreno Ibidi (S.A.F.Atletica Piemonte) sui 400hs; il torinese sarà poi al via anche dei 100hs insieme al compagno di club Flavio Guido Arcilasco e a Lorenzo Mellano (Atl. Fossano ’75). Sui 400hs da seguire anche Matteo Fragola (Team Atl. Mercurio Novara), dove si presenta con il quarto accredito; il novarese è poi atteso anche sugli 800 metri. Doppio impegno poi per Simone Menchini (Sisport), al via dei 100 metri e in pedana per il salto in lungo. Segnaliamo ancora Francesco Viotti (S.A.F.Atletica Piemonte) sui 200 metri, Benjiamin Mitchell (Bugella Sport) sui 400 metri, Francesco Mazza (Atl. Saluzzo) sui 3000 metri, Davide Rapallo (Battaglio CUS Torino) sui 2000 siepi, Davide Bonino (Atl. Strambino) nell’alto e Francesco Piccarolo (Battaglio CUS Torino) nella marcia.



File allegati:

07 Luglio 2021