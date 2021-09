Tricolori Master. Record di medaglie

Dopo il successo al Trofeo delle Regioni di Mondovì, il Piemonte porta a casa ben 40 titoli italiani e tre nuove MPI: Valter Rossi nei 100m SM65, Francesca Iuri nel triplo SF60 e Ernesto Minopoli nell'asta SM85.

(di Vittorio Marchese)



Ai Campionati Italiani Master che si sono svolti a Rieti dal 9 al 12 settembre, a rappresentare il Piemonte erano presenti 61 atleti di 17 diverse società, grandi protagonisti nella massima manifestazione nazionale dell’anno, capaci di conquistare ben 39 titoli iridati e di realizzare 3 delle complessive 11 migliori prestazioni italiane. Dopo il trionfo della scorsa settimana al Trofeo delle Regioni di Mondovì, ancora dunque grandi soddisfazioni in pista e in pedana per gli atleti master piemontesi.



Valter Rossi, M65, vince 100 e 200 metri facendo registrare la M.P.I. M65 nei 100 col tempo di 12,74. Francesca Iuri, F60, si aggiudica alto e triplo, realizzando in quest’ultimo la M.P.I. con la misura di m.8,97. Ernesto Minopoli, M85, si aggiudica giavellotto, disco, martello e asta, eguagliando in quest’ultima la già sua M.P.I. con la misura di 1,60. Anna Maria Camoletto, F65, si aggiudica peso, disco, martello e martello con maniglia, “solo” argento nel giavellotto. Doppio titolo per Vincenzo La Camera, M75, nel lungo e 80 ostacoli; Bruna Spano, F70, nei 100 e 200 metri; Maria Costanza Moroni (a pochi giorni dalla migliore prestazione mondiale nel lungo) negli 80 ostacoli e 300 ostacoli; Giuseppe Barbero, M75, nel peso e nel disco. Gli inossidabili Francesco Paderno, M85 e Nilver Perona, F80, si aggiudicano rispettivamente 5 gare di corsa e 5 gare di lanci nelle rispettive categorie.

, M65, vince 100 e 200 metri facendo registrare la M.P.I. M65 nei 100 col tempo di 12,74., F60, si aggiudica alto e triplo, realizzando in quest’ultimo la M.P.I. con la misura di m.8,97., M85, si aggiudica giavellotto, disco, martello e asta, eguagliando in quest’ultima la già sua M.P.I. con la misura di 1,60., F65, si aggiudica peso, disco, martello e martello con maniglia, “solo” argento nel giavellotto. Doppio titolo per, M75, nel lungo e 80 ostacoli;, F70, nei 100 e 200 metri;(a pochi giorni dalla migliore prestazione mondiale nel lungo) negli 80 ostacoli e 300 ostacoli;, M75, nel peso e nel disco. Gli inossidabili, M85 e, F80, si aggiudicano rispettivamente 5 gare di corsa e 5 gare di lanci nelle rispettive categorie. Tanti altri ancora i risultati di rilievo fatti registrare dagli atleti piemontesi nei 4 giorni della manifestazione.



A seguire, tutti i medagliati:

ORO

LA CAMERA Vincenzo (Atl.Novese) lungo – 80 ostacoli,

IURI Francesca (V. Alfieri) alto – triplo;

MOLINARIS Pier Carlo (V. Alfieri) alto;

SPANO Bruna (V. Alfieri) 100m – 200m;

GIIULIVI Antonella (Atl. Asti 2.2) 80hs - lungo;

IANNONE Fabrizio (Atl. Asti 2.2) disco;

PRIMO Carla (Rari Nantes Torino) 5.000m;

BARBERO Giuseppe (Borgaretto) peso – disco;

BERTONE Simone (Borgaretto) alto;

SCARANO Antonio (Borgaretto) lungo;

LA DELFA Rosetta (UGB) marcia 5.000m

MORONI Maria Costanza (E. Zegna) 80 ostacoli – 300 ostacoli;

MINOPOLI Ernesto (Am. Novara) giavellotto – asta – disco – martello;

PADERNO Francesco (Am. Novara) 100m – 200m - 400m – 800m – 200 ostacoli;

PULEO Fausto (Am. Novara) martello;

ROGGERO Ivana (Am. Novara) marcia 5.000m;

CAMOLETTO Anna Maria (Atl. Canavesana) peso – disco – martello – martello con maniglia;

ROSSI Valter (Atl. Canavesana) 100m – 200m;



PERONA Nilver (Atl. Canavesana) peso – disco – giavellotto – martello – martello con maniglia.

ARGENTO

LA CAMERA Vincenzo (Atl. Novese) 200m;

MOLINARIS Pier Carlo (V. Alfieri) lungo;

GIULIVI Antonella (Atl. Asti 2.2) 80 ostacoli;

AINA Fabio (Am. Novara) marcia 5.000m;

ARMANO Mario (Am. Novara) peso – disco;

BATTOCCHIO Angelo (Am. Novara) 400m;

COMBA Giuseppina (Am. Novara) marcia 5.000m;

MINOPOLI Ernesto (Am. Novara) alto;

PINTON Maurizio (Am. Novara) 80 ostacoli;

PULEO Fausto (Am. Novara) martello con maniglia;

CAMOLETTO Anna Maria (Atl. Canavesana) giavellotto;

CORRADINI Alessandro (Atl. Canavesana) martello con maniglia;

BERTONE Simone (Borgaretto) triplo.

BRONZO

MOLINO Silvia (V. Alfieri) triplo – disco;

ROLFI Piero (V. Alfieri) alto;

GIULIVI Antonella (Atl. Asti 2.2) 100m;

IANNONE Fabrizio (Atl. Asti 2.2) peso;

BATTOCCHIO Angelo (Am. Novara) 200m;

PIO Alberto (Am. Novara) marcia 5.000m;

CAMASCHELLA Gian Luca (Atl. Mercurio Novara) 100 ostacoli – 400 ostacoli;

BATTAGLIO Luca (Battaglio CUS Torino) 1.500m;

BIESTA Fulvio (Atl. Canavesana) 400 ostacoli;

DELLO STRITTO Roberto (Atl. Canavesana) 100 ostacoli;

FERRIO Ivana (Atl. Canavesana) 80 ostacoli;

PAGLIASSOTTO Alessandro (Atl. Canavesana) triplo;

MAIOLO William (Borgaretto) 800m – 1.500m.

13 Settembre 2021