Tosetto al raduno nazionale assoluto di prove multiple

La torinese al suo primo raduno nazionale assoluto, a Firenze, da oggi sino al 18 aprile.

Riprende l’attività dei raduni nazionali anche per il settore assoluto. Non solo staffette al lavoro dunque, ma tutti i settori riprendono il lavoro collegiale in presenza.

Da oggi a domenica 18 aprile a Firenze sono al lavoro gli specialisti delle prove multiple tra cui Elisa Tosetto (S.A.F.Atletica Piemonte). Per la torinese, al suo primo anno nella categoria u23, si tratta della prima convocazione in un raduno nazionale.



C’è un po’ di Piemonte anche a Formia dove, dal 16 al 22 aprile, sono al lavoro gli specialisti degli ostacoli. Tra loro la novarese delle Fiamme Oro Linda Olivieri.



Raduni nazionali che tornano in Piemonte come sede, con Sestriere (TO) che è stata scelta come base per un mese dai fratelli Ala Zoghlami (Fiamme Oro) e Osama Zoghlami (Aeronautica), specialisti del mezzofondo.



File allegati:

I CONVOCATI AI RADUNI NAZIONALI DEL SETTORE ASSOLUTO

13 Aprile 2021