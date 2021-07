Tokyo 2020. I piemontesi a cinque cerchi

Paolo Dal Molin (110hs), Stefano Sottile (alto), Federico Tontodonati (marcia 20km), Davide Manenti (4x100), Brayan Lopez (4x400-4x400 mista), Linda Olivieri (400hs), Daisy Osakue (disco). Ecco i piemontesi a Tokyo

Il Direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato le convocazioni azzurre per i Giochi Olimpici di Tokyo (programma dell’atletica: 30 luglio-8 agosto). Della squadra azzurra fanno parte anche sette atleti piemontesi: Paolo Dal Molin (110hs), Stefano Sottile (alto), Federico Tontodonati (marcia 20km), Davide Manenti (4x100), Brayan Lopez (4x400-4x400 mista), Linda Olivieri (400hs), Daisy Osakue (disco). Eccezion fatta per Davide Manenti, già presente a Londra 2012 e Rio 2016, è per tutti la prima presenza ai Giochi Olimpici.



Paolo Dal Molin (Fiamme Oro) è reduce dal record italiano dei 110hs ai Campionati Italiani con 13.27; nella stagione 2021 ha conquistato anche il bronzo sui 60hs ai Campionati Europei di Torun. Stefano Sottile ha conquistato lo stadard olimpico nel 2019 superando la misura di 2,33. Federico Tontodonati (Aeronautica) ha conquistato il pass olimpico nel mese di marzo in occasione dei Campionati Italiani sui 20km a Grottaglie dove conquistò il titolo e tagliò il traguardo in 1h20:12, tempo valido per il pass olimpico. Davide Manenti (Aeronautica) e Brayan Lopez (Fiamme Azzurre) hanno vestito la maglia azzurra ai Campionati Mondiali di staffette di Chorzow, consolidando la loro convocazione nei rispettivi quartetti ai Campionati Europei a Squadre. Per Linda Olivieri (Fiamme Oro) e Daisy Osakue (Fiamme Gialle) l'accesso alla manifestazione a cinque cerchi arriva grazie al World Ranking. Linda Olivieri nel 2021 ha realizzato il primato personale sui 400hs con 55.54 ai Campionati Italiani di Rovereto, migliorando il 55.63 corso al Golden Gala di Firenze. Daisy Osakue nel 2021 ha lanciato due volte sopra i 61 metri: 61,35 ad Abilene negli States e 61,55 a Rovereto a soli 14 centimetri dal suo primato personale di 61,69 realizzato alle Universiadi di Napoli nel 2019 e che le valse la vittoria.



02 Luglio 2021