Tokyo 2020. Dal Molin in semifinale dei 110hs

Il primatista italiano accede alle semifinali correndo in 13.44 (-0.1). Quarto della sua batteria, ha il 12mo tempo tra gli atleti qualificati.

Paolo(Fiamme Oro) si qualifica per le semifinali dei 110hs. Nell’esordio a cinque cerchi in carriera, a 34 anni appena compiuti (il 31 luglio), il primatista italiano passa il turno con il crono di 13.44 (-0.1) e il quarto posto nella sua batteria (pass diretto), preceduto dallo statunitense Devon Allen (13.21), dal francese Pascal Martinot-Lagarde (13.37) e dal giapponese Taio Kanai (13.41). Al termine delle cinque batterie, il crono dell'alessandrino risulterà il 12mo tra quelli degli atleti che accedono al turno successivo. Il Dal Molin visto oggi in batteria non è forse la versione migliore, butta giù il terzo, il sesto e il nono ostacolo, ma tanto bastava per superare lo scoglio delle batterie. Appuntamento per la semifinale questa notte all 4.00 (11.00 ora di Tokyo).