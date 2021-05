Titone decima a Podebrady

Nella Coppa Europa di marcia, la torinese è la prima delle azzurre nella 10km u20. Argento a squadre nella 20km per Federico Tontodonati, 11mo nella classifica individuale.

Esordio positivo con la maglia azzurra per la junior Alessia Titone (S.A.F.Atletica Piemonte) nella Coppa Europa di Marcia a Podebrady. L’allieva di Alfonso Violino chiude infatti i 10km della prova u20 in 49:34, non lontana dal suo primato personale (49:19). Ottimo anche il suo piazzamento, un 10mo posto che le vale anche il primo posto tra le azzurre in gara (12ma Anna Ferrari, 15ma Francesca Liviani). Sesto posto per le tre azzurre nella classifica a squadre.



1h21:13 il crono sui 20km di Federico Tontodonati (Aeronautica) che gli vale l’11mo posto complessivo. Medaglia d’argento a squadre per gli azzurri in questa distanza: oltre al torinese, quinto posto per Francesco Fortunato (1h19:43), ottavo per Massimo Stano (1h20:30), 12mo Matteo Giupponi (1h21:52).



Squalificato infine il terzo piemontese in gara, Stefano Chiesa (GS Carabinieri), al via sulla 50km, distanza nella quale l’Italia conquista l’oro a squadre con Andrea Agrusti, Marco De Luca, Michele Antonelli.



