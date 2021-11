T-Fast 42k e T-Fast 21k per 1700 atleti

Nella maratona successo di Andrea Soffientini e Claudia Marietta. Nella mezza la vittoria va all'azzurro di corsa in montagna Xavier Chevrier e a Carla Primo.

In azione 1700 podisti a Torino: 1200 impegnati nella T-Fast 42k e 500 sulla mezza. Dopo lo stop del 2019 dovuto alle forti piogge che minacciavano un’esondazione del Po e quello del 2020 causato dalla pandemia, sono tornate ad animarsi le strade della città su percorsi inediti con partenza e arrivo al Parco del Valentino, sotto un cielo pieno di nubi ma senza pioggia. La maratona ha visto tagliare per primo il traguardo Andrea Soffientini (Azzurra Garbagnate Milanese) con il tempo di 2h31:33, seguito da Marco Mazzon (Run Athletic Team, 2h33:25) e Luca Filipas (Cardatletica, 2h33:37). Tra le donne, la più veloce è stata Claudia Marietta (Gs Lammari, 2h54:34) davanti a Maura Beretta (Runner Team 99 Sbv, 3h04:00) e Lucia Ricchi (Sessantal, 3h04:42).





Nella mezza maratona l’azzurro della corsa in montagna Xavier Chevrier (Atl. Valli Bergamasche Leffe) si è aggiudicato la gara in 1h07:13 per lasciarsi alle spalle Michael Zagato (Cus Pro Patria Milano, 1h09:17) e Roberto Boni (Self Atl. Montanari Gruzza, 1h09:32), al femminile Carla Primo (Rari Nantes Torino) con la nuova migliore prestazione italiana master SF50 in 1h19:37 ha preceduto Gianfranca Attene (Torino Road Runners, 1h21:50) e Renata Vegelj (Base Running, 1h23:37). La T-Fast - 21 km per la Ricerca è partita dall’Istituto di Candiolo - Irccs per rinnovare il proprio legame con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus che ha festeggiato i suoi 35 anni.



