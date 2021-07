SummerCamp FIDAL Piemonte. Partiti!

Partito il SummerCamp FIDAL Piemonte 2021 a Sestriere (TO). La prossima settimana si replicherà, grazie al grande numero di iscrizioni ricevute nonostante il poco tempo a disposizione.

Partiti i SummerCamp FIDAL Piemonte 2021 a Sestriere! I ragazzi della prima settimana, il cui giorno di arrivo presso la struttura del Villaggio Olimpico è stato ieri, da oggi sono in azione sulla nuova pista dell'impianto di Sestriere. Sedute di allenamento e gioco, escursioni sui sentieri a cui danno i nomi grandi campioni della storia della maratona come Gelindo Bordin, o della marcia, come Maurizio Damilano e Ivano Brugnetti, o ancora della corsa in montagna come Bernard e Martin Dematteis. Una settimana a tutta atletica che, grazie al grande numero di iscrizioni pervenute, verrà replicata nella seconda settimana prevista, dall'11 al 16 luglio.



Clelia Zola, presidente di FIDAL Piemonte, esprime soddisfazione per quella che è un'altra testimonianza di ripartenza per quello che riguarda l'attivitià di FIDAL Piemonte: "Non era semplice ripartire dopo un anno di stop dovuto alla pandemia e con le necessarie accortezze legate ancora alle misure anti-covid. Per questo abbiamo pensato di ripartire con sole due settimane di attività. Nonostante questo ci siamo rimessi in moto e i risultati, pur in poco tempo, sono stati davvero ottimi se pensiamo che abbiamo potuto realizzare due turni, entrambi con circa 40 iscritti, provenienti dal Piemonte e non solo. Quella del SummerCamp, mi prese sottolineare, è solo la prima delle attività che FIDAL Piemonte ha in serbo a Sestriere (TO) in questa parte di stagione: ci sarà l'inaugurazione della nuova pista il 23 luglio con il Meeting Nazionale su pista mentre ad agosto arriveranno i raduni estivi del Comitato Regionale per i settori di marcia e mezzofondo".



Buon divertimento a tutti i ragazzi e le ragazze del SummerCamp FIDAL Piemonte!







05 Luglio 2021