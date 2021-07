Successo per i Summer Camp FIDAL Piemonte

Successo per i Summer Camp FIDAL Piemonte conclusi venerdì 16 luglio. Due turni (4-9 luglio e 11-16 luglio) da circa quaranta partecipanti l'uno. I ragazzi hanno anche potuto incontrare i campioni che a Sestriere si preparavano per le Olimpiadi.

Successo per i Summer Camp FIDAL Piemonte che si sono conclusi venerdì 16 luglio. Nonostante la macchina organizzativa sia partita soltanto a ridosso dell'estate a causa della situazione legata alla pandemia, le adesioni sono state tante al punto da riuscire ad organizzare due turni (4-9 luglio e 11-16 luglio) con la partecipazione di quaranta ragazzi l'uno, provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia, in un'età compresa tra i 7 e i 18 anni. Per garantire la maggiore tranquillità e sicurezza dei partecipanti, tutti i ragazzi al momento del loro arrivo a Sestriere sono stati sottoposti a tampone.

I ragazzi, coordinati dal tecnico FIDAL Valerio Mogliotti, hanno svolto attività di atletica leggera in pista, provando tutte le specialità, corso sui sentieri e hanno potuto anche usufruire per una mezza giornata della piscina del comune. Sulla pista di Sestriere, il cui nuovo manto verrà inaugurato sabato 24 luglio alla presenza delle autorità locali e della Regione Piemonte (annunciata la presenza del Presidente Alberto Cirio e dell'Assessore allo Sport Fabrizio Ricca), i ragazzi hanno inoltre potuto incontrare alcuni dei campioni azzurri in preparazione per le Olimpiadi di Tokyo come Ala Zoghlami e Osama Zoghlami.

Si conclude così per ora al Colle di Sestriere un'estate a tutta atletica. L'appuntamento è per il 2022!

21 Luglio 2021