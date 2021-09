Serata del Mezzofondo ad Alba

Primato personale sui 5000 metri per l'azzurro Chiappinelli, secondo alle spalle di Egide Ntakarutimana. Nella prova femminile successo per Sonia Mazzolini.

La Serata del Mezzofondo di venerdì 3 settembre ad Alba (CN) ha visto il burundiano Egide Ntakarutimana aggiudicarsi il Memorial Florio sui 5000 metri correndo in 13:27.51. Alle sue spalle l’azzurro del G.S. Carabinieri Yohanes Chiappinelli che ferma il cronometro in 13:55.88, migliorando il suo primato personale di oltre 10 secondi (aveva 14:09.14 realizzato nel 2016 a Rovereto). Terza piazza per Luca Ursano (Cosenza K42) con 14:14.38 che precede Giuseppe Gerratana (Aeronautica), quarto in 14:21.84. Primo dei piemontesi Ayyoub El Bir (Atl. Biotekna), quinto in 14:22.25, settimo Flavio Ponzina (ASD Brancaleone Asti) con 14:44.78. Prima donna Sonia Mazzolini (GAV) in 17:15.14. Alle sue spalle secondo posto per Gloria Barale (Battaglio CUS Torino) con 17:19.52; brilla poi l’allieva Adele Roatta (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), capace di correre in 17:32.32.



Sui 1500 metri successo per Abdessalam Machmach (Athletic Club 96 Alperia) con 3:56.86 davanti all’allievo Davide Rapallo (Battaglio CUS Torino), secondo in 4:01.80, e allo junior Umberto Brero (Atl. Avis Bra Gas), terzo in 4:03.11. Sugli 800 metri femminili il successo va a Martina Brangero (Atl. Alba) con 2:13.35; sul podio anche Elisabetta Galliano (Atl. Saluzzo) con 2:17.00, e Ludovica Megna (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) con 2:18.97.



Sui 1000 metri cadetti, nella prova maschile successo per Alessio Romano (Atl. Roata Chiusani) in 2:38.96; in quella femminile vittoria per la valdostana Claire Frutaz (Pol. Sant’Orso Aosta) in 3:11.60 davanti a Soraia Cillario (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) con 3:12.48.



