Sei piemontesi per gli Europei a Squadre

Il 29 e 30 maggio sono chiamati a vestire la maglia azzurra Davide Manenti (4x100), Brayan Lopez (4x400), Matteo Cristoforo Capello (asta), Martina Merlo (3000 st), Linda Olivieri (400hs), Zahra Bani (giavellotto).

Ufficializzate dal Direttore Tecnico Antonio La Torre le convocazioni per gli Europei a squadre di Chorzow (Polonia) in programma sabato 29 e domenica 30 maggio nello stesso impianto che ha ospitato le World Relays di inizio maggio.

Seconda maglia azzurra con la nazionale assoluta per Matteo Cristoforo Capello dopo la partecipazione all’Incontro Internazionale di Salti del 10 luglio ad Avila nel 2018. Il torinese, negli ultimi due anni di stanza negli USA alla Vincennes University, dopo un’ottima stagione indoor che l’aveva visto salire a 5,40 conquistando il titolo NJCCA della specialità, nella stagione outdoor era salito a 5,50 siglando il proprio primato personale a Terre d’Haute nell’Indiana lo scorso 25 aprile.





- LA SQUADRA AZZURRA PER CHORZOW Dopo la partecipazione alle World Relays, confermati nelle staffette sia Davide Manenti che Brayan Lopez. Dopo la Coppa Europa di Lanci di Spalato dello scorso 10 maggio, in cui si è classificata 11ma, torna in azzurro Zahra Bani nel giavellotto. In ambito femminile Linda Olivieri è reduce dal primato stagionale siglato a Ostrava con 56.48. Torna sui 3000 siepi la campionessa italiana in carica Martina Merlo, all’esordio stagionale sulla specialità; la torinese quest’anno ha già all’attivo il titolo italiano assoluto sui 10.000 metri in pista.

20 Maggio 2021