Secondo posto per il Piemonte a Cles

La squadra u18 seconda al Trofeo Dallavo alle spalle del Veneto e davanti all'Emlia Romagna. Un oro, tre argenti e sei bronzi il bilancio delle medaglie individuali con il successo di Alice Gaggini nel lungo (5,75).

Secondo posto per la squadra del Piemonte allievi/e al Trofeo Dallavo, svoltosi sabato 19 giugno a Cles (TN). 207 i punti collezionati dai ragazzi della rappresentativa regionale che chiudono alle spalle del Veneto (214 punti) e davanti a Emilia Romagna (187 punti) e a Lombardia (186 punti). Completano la classifica Friuli Venezia Giulia (164 punti), Trentino (151 punti) e Alto Adige (135 punti). Tanti i podi individuali degli atleti piemontesi (un oro, tre argenti, sei bronzi) e grande la soddisfazione per un secondo posto di squadra conquistato nonostante alcune assenze importanti.



ALLIEVE. Spicca il successo di Alice Gaggini (Atl. Venaria Reale) nel salto in lungo a suon di primato personale: 5,75 per lei, che migliora il precedente primato di 5,67 ottenuto in occasione dei campionati regionali assoluti a Torino lo scorso 30 maggio. Nella stessa gara, ottima prova anche per Elena Comollo (Sisport) che, con 5,64, conquista il terzo posto e si migliora di quasi 20 centimetri rispetto a quanto saltato lo scorso 2 giugno a Chivasso (5,46).

Secondo posto nei 100 metri per Lucrezia Filiberti (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) con 12.26 (-0.4), alle sue spalle Ilaria Contran (S.A.F.Atletica Piemonte), quinta con 12.49 (-0.4). E’ d’argento anche la staffetta 4x100 composta da Comollo, Ingenito, Filiberti e Contran: il quartetto piemontese taglia il traguardo in 47.47.

Terzo posto e medaglia di bronzo sui 1500 metri per Sofia(Battaglio CUS Torino) con 4:44.68, seguita da Anastasia(Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), quarta con 4:47.38. Bronzo anche per Giulia Ingenito (Sisport) sui 400hs in 1:05.06, con il secondo posto che sfuma per soli quattro centesimi; 11ma Simbiat Biobaku (Team Atl. Mercurio Novara) in 1:10.21.

Si ferma ai piedi del podio nel giavellotto Annalisa Pastore (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) con 43,95; quinta piazza per Beatrice Del Guasta (Si-Sport S.Stefano Borgomanero) con 39,18.



ALLIEVI. Doppietta sui 400hs con l’argento di Francesco Moreno Ibidi (S.A.F.Atletica Piemonte) in 55.01, a due centesimi dal primato personale, e il bronzo di Matteo Fragola (Team Atl. Mercurio Novara) in 55.15 (primato personale migliorato di oltre un secondo).

Medaglia di bronzo per Davide Bonino (Atl. Strambino) nel salto in alto: 1,94 per lui, a pari misura con il secondo classificato, e suo nuovo primato personale. Quinto Stefano Demo (Atl. Cavanavesana) con 1,88. Terzo posto anche per Gabriele Angiono (Battaglio CUS Torino) sui 1500 metri in 4:02.05; ottavo Vincenzo Maria Matarazzo (Atl. Roata Chiusani) con 4:06.96.

Sui 100 metri quinto posto per Simone Menchini (Sisport) in 11.10 (+0.0), decimo Francesco Viotti (S.A.F.Atletica Piemonte) in 11.37 (-1.1). Nel peso sesta piazza per Jamine Egharevba (S.A.F.Atletica Piemonte) con 14,11, undicesima per Emanuele Peano (ASD Borgaretto 75) con 11,62.





- RISULTATI Quinto posto per la 4x100 di Viotti, Demo, Menchini, Ibidi in 44.00.

20 Giugno 2021