SUMMERCAMP FIDAL PIEMONTE. SI PARTE!

Si riparte! Partecipa anche tu al Summer Camp FIDAL Piemonte a Sestriere! Due le settimane organizzate quest'anno: dal 4 al 9 luglio e dall'11 al 16 luglio!

I Summer Camp organizzati da FIDAL Piemonte a Sestriere sono sempre stati un fiore all’occhiello del Comitato Regionale, con grande partecipazione di atleti non solo piemontesi. Dopo l’interruzione obbligata dello scorso anno a causa della pandemia da COVID-19, quest’anno FIDAL Piemonte, in accordo con il Consorzio Turistico della Via Lattea, ripropone la sua iniziativa, concentrata in due settimane: 4-9 luglio e 11-16 luglio.

Una settimana all'insegna dell'Atletica Leggera, e del gioco, sotto la supervisione di istruttori qualificati FIDAL e animatori. Il Summer Camp Fidal Piemonte è possibilità di fare sport all'aria aperta divertendosi, scoprire lo spirito di squadra, vedere in azione da vicino i campioni della nazionale italiana di corsa in montagna e di atletica leggera che saranno al Colle per rifinire la preparazione in vista degli appuntamenti internazionali dell'estate.

A CHI E' RIVOLTO. L'attività è rivolta ai ragazzi e alle ragazze nella fascia d'età compresa tra i 6 e i 18 anni (anni di nascita 2003 - 2015) tesserati FIDAL e non.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:

4-9 luglio

11 -16 luglio

QUOTE DI ISCRIZIONE:

a) FULL DAY CAMP - QUOTA di PARTECIPAZIONE € 380,00

soggiorno in pensione completa presso il Villaggio Olimpico

tampone rapido COVID all’arrivo

escursione, attività programmate

ingresso diurno alla pista di atletica

un ingresso settimanale presso la piscina di Sestriere La quota comprende:

b) DAILY CAMP - QUOTA di PARTECIPAZIONE € 200,00

La formula DAILY CAMP per i ragazzi e le ragazze che desiderano partecipare a tutte le attività del Camp senza pernottamento al Villaggio Olimpico.

La quota comprende:

pranzo e accesso al Villaggio Olimpico

tampone rapido COVID all’arrivo

Escursione, attività programmate

ingresso diurno alla pista di atletica

un ingresso settimanale presso la piscina di Sestriere

c) PROMOZIONI

Full day family : QUOTA PARTECIPAZIONE € 700,00



Si ricorda che per i non tesserati FIDAL che si iscrivono al Summer Camp è previsto un supplemento del prezzo di 10,00 € per poter provvedere alla copertura assicurativa tramite tesseramento FIDAL.



CODICE IBAN PER IL BONIFICO

IT 41 R 08439 01000 000280100493

Banca di Caraglio – Agenzia di Torino - C.so Stati Uniti 13/B-C-D

Causale: iscrizione Summer Camp, Cognome e Nome del partecipante.



GIORNATA TIPO

8.00 Sveglia

8.30 Colazione

9.30 Trasferimento nell’impianto sportivo

10.00-12.00 Allenamento/Tornei e giochi sportivi

12.45-15.00 Pranzo e Attività libera (con la sorveglianza degli istruttori)

16.00-18.00 Allenamento/ tornei e giochi sportivi

20.00- 22.00 Cena e attività serali (in presenza degli istruttori)

22.30 Rientro nelle stanze



ISCRIZIONI. Via email all'indirizzo . Via email all'indirizzo cr.piemonte@fidal.it Devono essere corredate del modulo di iscrizione compilato, del regolamento firmato dai genitori o da chi esercita la patria potestà, e di copia del bonifico bancario.

L’iscrizione risulterà confermata solo al ricevimento dell’intera quota, tramite bonifico, entro le date indicate di seguito, con invio della ricevuta per email:

per la settimana camp dal 4 al 9 luglio: saldo entro il 24 giugno

per la settimana camp dal 11 al 16: saldo entro il 1 luglio

ANNULLAMENTO DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare una o entrambe le settimane di summer camp se non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti o per cause di forza maggiore, incluse restrizioni legate all’emergenza COVID. Nel caso, verrà rimborsata la quota d'iscrizione, ad esclusione dei 10 € di tesseramento presso società FIDAL (solo per partecipanti non tesserati). Gli interessati saranno avvisati tempestivamente. Per quanto riguarda la policy dei RIMBORSI si rimanda al L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare una o entrambe le settimane di summer camp se non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti o per cause di forza maggiore, incluse restrizioni legate all’emergenza COVID. Nel caso, verrà rimborsata la quota d'iscrizione, ad esclusione dei 10 € di tesseramento presso società FIDAL (solo per partecipanti non tesserati). Gli interessati saranno avvisati tempestivamente. Per quanto riguarda la policy dei RIMBORSI si rimanda al regolamento del Summer Camp

​

CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO

I partecipanti non tesserati con una società sportiva affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera devono essere in possesso del certificato per attività sportiva non agonistica. La copia del certificato dovrà essere inviata contestualmente all’invio della copia del bonifico della quota di partecipazione.

REGOLE ANTI-COVID

Se ancora in vigore in data di inizio camp, verrà invita copia del protocollo che verrà adattato al camp.



File allegati:

- MODULO DI ISCRIZIONE

- REGOLAMENTO SUMMERCAMP FIDAL PIEMONTE

04 Giugno 2021