Ripresa attività promozionale

3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.

In relazione al Decreto-legge del 22 Aprile 2021 n. 53 a titolo “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” e, in base all'articolo 6 comma 3 che di seguito pubblichiamo:Ne consegue la possibilità di ripartenza dell'attività promozionale per l'atletica leggera.Proprio sulla base di quanto sopra esposto, FIDAL ha comunicato l'istituzione del Trofeo Nazionale delle Province per gli atleti delle categorie Ragazzi e Ragazze. Di seguito il comunicato ufficiale.(da fidal.it)Raccogliendo istanze largamente diffuse sul territorio, e con l’intento di promuovere il ritorno sui campi di gara in una fascia d’età cruciale per il proseguimento dell’esperienza sportiva, la FIDAL ha scelto di indire ilper gli atleti delle categorie