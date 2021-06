Ripresa attività Esordienti

Specifica relativa al Decreto-Legge n. 65 18 maggio 2021 in merito alla ripresa dell'attività esordienti.



Nelle regioni catalogate in zona gialla (e ancor più in quelle in zona bianca) è possibile organizzare competizioni ed eventi sportivi di livello non agonistico e non riconosciuti di preminente interesse nazionale (ovvero diversi da quelli definiti all’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021).

Si precisa pertanto che, nelle stesse zone, è consentito ripristinare lo svolgimento ordinario delle competizioni relative alla categoria non agonistica degli Esordienti, comunque nel rigoroso rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato dalla Federazione.







07 Giugno 2021Si riporta di seguito un'ulteriore precisazione ricevuta da FIDAL in merito al Decreto-Legge n. 65 18 maggio 2021.