Rieti. 17 volte Piemonte!

Un'edizione straordinaria quella dei Campionati Italiani Allievi di Rieti conclusa domenica. Sei ori (e una MPI), sette argenti, quattro bronzi per gli atleti della nostra regione che testimoniano un movimento in crescita.

Sei ori (di cui una miglior prestazione italiana di categoria), sette argenti, quattro bronzi. Diciassette le medaglie complessive conquistate dal Piemonte ai Campionati Italiani Allievi di Rieti svoltisi nel fine settimana. Un’edizione record per la nostra regione, che non ha mai conquistato così tante medaglie negli ultimi anni: 12 nel 2017, 13 nel 2018, 5 nel 2019 solo per citare gli ultimi anni. Un risultato che segnala con forza un momento di crescita per il nostro movimento, testimoniato anche dalle dieci convocazioni agli Europei Juniores.

Soddisfazione per la Presidente FIDAL Piemonte Clelia Zola. "E' un risultato che mi riempie di orgoglio, ringraziamento ai presidenti di società e ai tecnici che nonostante le difficoltà lavorano per FIDAL Piemonte. Sono medaglie che nascono comunque dal progetto atletico del comitato regionale degli ultimi anni, e che ho la certezza che continuerà a dare i suoi frutti anche negli anni futuri".

ORO. Stefano Demo (Atl. Canavesana), decathlon con MPI; Filippo Maria Iacocca (Vittorio Alfieri Asti), martello; Great Nnachi (Battaglio CUS Torino), salto con l’asta; Agnese Musica (Novatl. Chieri), 200 metri; Sofia Cafasso (Battaglio CUS Torino), 2000 siepi; Annalisa Pastore (Atl. Stronese Nuova Nordaffari), eptathlon.

ARGENTO. Gabriele Angiono (Battaglio CUS Torino), 800 metri; Francesco Moreno Ibidi (S.A.F.Atletica Piemonte), 400hs; Simone Bertelli (S.A.F.Atletica Piemonte), asta; 4x100 Sisport (Giordana, Andreis De Gregorio, Menchini, Benente); Great Nnachi (Battaglio CUS Torino), 100 metri; Giulia Ingenito (Sisport), 400hs; Elena Abellonio (Atl. Alba) 3000 metri

BRONZO. Simone Menchini (Sisport), salto in lungo; Agnese Musica (Novatl. Chieri), 100 metri; Adele Roatta (Atl. Mondovì Acqua S.Bernardo) 3000 metri; Beatrice Carpinello (Battaglio CUS Torino), eptathlon.





ALLIEVE. Due medaglie per Great Nnachi, (Battaglio CUS Torino) un oro nel salto con l’asta e un argento sui 100 metri in 11.84 (-0.1), primato personale con vento regolare. Nell’asta, dopo aver vinto la gara con la misura di 4 metri, l’allieva di Stefano Gemello prova l’attacco al primato italiano di categoria facendo mettere l’asticella a 4,21 metri ma fallisce i tre tentativi.

Sui 100 metri il terzo gradino del podio è per Agnese Musica (Novatl. Chieri) che ferma il cronometro in 11.99 (-0.1); meglio aveva fatto in batteria, correndo in 11.92 (+0.0). L’allieva di Serena Putinati nel corso della stagione, al suo primo anno di categoria, aveva già corso in 11.76 a Torino. C’era quindi forse un pizzico di delusione per il risultato che però è stata subito cancellata una volta sui blocchi dei 200 metri. Sul mezzo giro di pista la torinese infatti porta a casa il titolo italiano correndo in 24.29 (+1.4): brava Musica a buttarsi sul traguardo così da precedere per un solo centesimo Ludovica Galuppi.

Cafasso (Battaglio CUS Torino). L’allieva di Gianni Crepaldi, fresca di convocazione per la rassegna continentale u20 di Tallin sui 3000 siepi, non ha rivali tra le coetanee.

Sui 2000 siepi tutto facile per Sofia(Battaglio CUS Torino). L’allieva di Gianni Crepaldi, fresca di convocazione per la rassegna continentale u20 di Tallin sui 3000 siepi, non ha rivali tra le coetanee. Classe 2005, quindi al primo anno di categoria, chiude in 6:54.33, suo nuovo primato personale, lasciandosi la seconda classificata, Serena Frolli, a più di due decimi di distacco. Per lei anche il quarto posto sui 3000 metri in 10:09.35 alle spalle di Elena Abellonio (Atl. Alba), splendido argento con primato personale in 10:04.84, e Adele Roatta (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), medaglia di bronzo in 10:06.57.

Le prove multiple dimostrano di essere un settore dove il Piemonte si distingue. Due le medaglie che arrivano dall’eptathlon grazie ad Annalisa Pastore (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), nuova campionessa italiana, e a Beatrice Carpinello (Battaglio CUS Torino), medaglia di bronzo. Pastore, seguita da Luciano Mazzon, chiude con 5025 punti, prima volta per lei sopra il muro dei 5000; sua migliore prestazione tecnica 15.24 (+0.8) sui 100hs, cui segue 26.09 (-1.4) sui 200 metri. 4515 il punteggio invece di Carpinello, capace di correre i 100hs in 15.01 (+0.6).

Qualche problema nella finale dei 400hs per Ludovica Cavo (Atl. Serravallese); l’alessandrina, favorita della vigilia, secondo tempo dopo le batterie e maglia azzurra per gli Europei Juniores in valigia, chiude infatti settima in 1:05.76. Ma questa specialità regala comunque una medaglia al Piemonte grazie a Giulia Ingenito (Sisport), medaglia d’argento forse un po’ a sorpresa, in 1:02.14, togliendo quasi otto decimi al suo precedente primato personale.



ALLIEVI. Risultato copertina quello di Stefano Demo (Atl. Canavesana), nuovo campione italiano del decathlon nonché detentore della nuova Miglio Prestazione Italiana di categoria con 7145 punti. Prima volta per lui sopra il muro dei 7000 punti e netto miglioramento del primato personale dal precedente 6790 punti realizzato il 6 giugno a Boissano. L’allievo di Daniele Duretto brilla sui 110hs dove chiude in 14.24 (+1.4) ma ben si comporta anche sui 100 metri (11.11 (-0.2) e nel lungo (7,02 metri (+1.0). Dopo il titolo italiano allievi indoor, Demo si conferma dunque al vertice nella categoria u18.

Prima volta sopra il muro dei 70 metri nel lancio del martello per Filippo Maria Iacocca (Vittorio Alfieri Asti): 70,38 metri è la misura che gli regala il titolo italiano di categoria e il nuovo primato personale. Per lui anche 44,85 metri nel disco, dove chiude al 13mo posto.

Gabriele Angiono (Battaglio CUS Torino) torna da Rieti con un secondo posto e una splendida medaglia d’argento sugli 800 metri in 1:51.60, primato personale, e con il quarto posto sui 1500 metri in 4:02.12.

Sui 400hs Francesco Moreno Ibidi (S.A.F.Atletica Piemonte) si migliora di quasi un secondo: 53.45 il suo riscontro cronometrico in finale (dopo essere stato il più veloce delle batterie con 54.30) che gli vale la medaglia d’argento con il titolo italiano che sfuma per un solo centesimo di secondo. Per lui anche il 19mo posto sui 110hs in 15.13 (-0.2).

È medaglia d’argento anche per il suo compagno di club Simone Bertelli nel salto con l’asta con 4,80 metri.

4x100 della Sisport composta da Antonio Giordana, Andreis De Gregorio, Simone Menchini e Mattia Benente: 42.89 il loro crono finale che li conferma sul podio tricolore dopo le indoor.

Argento anche per la staffettacomposta da Antonio Giordana, Andreis De Gregorio, Simone Menchini e Mattia Benente: 42.89 il loro crono finale che li conferma sul podio tricolore dopo le indoor. Per Menchini arriva poi anche la medaglia individuale, di bronzo, nel salto in lungo, dove atterra a 7,06 metri (+1.3), per la prima volta sopra il muro dei 7 metri, e il secondo posto nella finale B dei 100 metri con 10.98 (+0.4).



GLI ALTRI RISULTATI. ALLIEVE. Sui 100 metri 12.38 (-0.1) in finale per Ilaria Contran (S.A.F.Atletica Piemonte), crono che le vale l’ottavo posto; meglio aveva fatto in batteria correndo in 12.23 (+0.7), suo nuovo primato personale. Finale B invece per Lucrezia Filiberti (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) che chiude seconda in 12.25 (+0.7); per lei anche 25.23 (+1.2) nella batteria dei 200 metri, risultato che la qualifica per la finale 2 che però non porta a termine. Sfiora il podio Chiara Munaretto (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) sui 1500 metri: è quarta a suon di primato personale, 4:45.21 davanti alla compagna di club Anastasia Zucco, che taglia il traguardo in 4:45.38; per Zucco anche l’ottavo posto sugli 800 metri in 2:16.54, mentre Munaretto e nona sui 3000 metri in 10:18.49 seguita dalla compagna di club Matilde Bonino, 11ma in 10:25.80. Stesso piazzamento, 11mo posto, per Clarissa Vianelli (Novatl. Chieri) sui 400 metri in 58.74. Sui 5000 metri di marcia settima Sofia Giovannini (Battaglio CUS Torino) in 25:37.12; alle sue spalle la compagna di club Alessia Vitrano, nona, con 25:40.70, e Emma Cappelli (GAV), 13ma con 26:16.38. Nei salti, Francesca Fornaroli (Amatori Masters Novara) è nona nel triplo con 11,73 (+0.3) e 12ma nell’alto con 1,60. Nono posto nell’asta per Laura Fornaris (Battaglio CUS Torino) con 3,35 metri. Nel lungo 10ma Sarah Moresco (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) con 5,51 metri (+0.1) davanti a Alice Gaggini (Atl. Venaria Reale) con 5,50 metri (+0.6) e a Elena Comollo (Sisport) con 5,44 metri (+0.9). Nei lanci sfiora il podio nel martello Marta Faillaci (Battaglio CUS Torino) con 51,76 metri, suo nuovo primato personale di quasi un metro. La sua compagna di club Ilaria Zanetti è invece settima nel peso con 12,31 metri e ottava nel disco con 35,28 metri, preceduta dalla specialista delle multiple Beatrice Carpinello, sesta con 37,96 metri. Nel giavellotto ottava Beatrice Del Guasta (Si-Sport S.Stefano Borgomanero); stesso piazzamento per Claudia Berga (S.A.F.Atletica Piemonte) nell’eptathlon con 4294 punti.

Sesto posto per la staffetta 4x100 Sisport (Bianchi, Ingenito, Comollo, Kratter) con 48.37, 11ma Novatl. Chieri (Francesconi, Vianelli C. Vianelli M, Musica) in 49.20; 13ma la 4x400 dell’Atl. Stronese-Nuova Nordaffari (Pastore, Munaretto, Grosso, Zucco) con 4:04.26.





ALLIEVI. Sesto posto nella finale A dei 200 metri per Francesco Viotti (S.A.F.Atletica Piemonte) con 22.46 (+2.0). Quinto posto nell’alto per Davide Bonino (Atl. Strambino) con 1,93 metri. Nel lungo, ottavo Emanuele Francesco Bellanova (Atl. Vercelli 78) con 6,84 metri (+1.5). Nel mezzofondo nono posto di Davide Rapallo (Battaglio CUS Torino) sui 2000 siepi in 6:22.91, 10mo posto per il suo compagno di club Kiril Polikarpenko sui 3000 metri in 8:54.58. Terzo posto nella finale B dei 110hs per Lorenzo Mellano (Atl. Fossano ’75) con 14.72 (+0.9). Per lui anche il nono posto nel decathlon con 5853 punti davanti a Lorenzo Cordera (Atl. Strambino), decimo con 5668 punti. Sui 10.000 metri di marcia decimo posto per Francesco Piccarolo (Battaglio CUS Torino) con 50:31.65. Settima la staffetta 4x400 dell’Atl. Canavesana (Vecliuc, Capriati, Panciatici, Demo) con 3:27.43, davanti a Team Atl. Mercurio Novara (Miglio, Fragola, Sempio, Canazza), nona con 3:28.86.



File allegati:

- RISULTATI . Sesto posto nella finale A dei 200 metri per Francesco(S.A.F.Atletica Piemonte) con 22.46 (+2.0). Quinto posto nell’alto per Davide(Atl. Strambino) con 1,93 metri. Nel lungo, ottavo Emanuele Francesco(Atl. Vercelli 78) con 6,84 metri (+1.5). Nel mezzofondo nono posto di Davide(Battaglio CUS Torino) sui 2000 siepi in 6:22.91, 10mo posto per il suo compagno di club Kirilsui 3000 metri in 8:54.58. Terzo posto nella finale B dei 110hs per Lorenzo(Atl. Fossano ’75) con 14.72 (+0.9). Per lui anche il nono posto nel decathlon con 5853 punti davanti a Lorenzo(Atl. Strambino), decimo con 5668 punti. Sui 10.000 metri di marcia decimo posto per Francesco Piccarolo (Battaglio CUS Torino) con 50:31.65. Settima la staffetta(Vecliuc, Capriati, Panciatici, Demo) con 3:27.43, davanti a(Miglio, Fragola, Sempio, Canazza), nona con 3:28.86.

12 Luglio 2021