Raduni estivi regionali. Le ultime novità

I FTR Assoluto e Giovanile hanno individuato i collaboratori tecnici di ogni settore che li coadiuveranno nella gestione dei reduni.

Sono ancora aperte le iscrizioni per i raduni stanziali estivi di FIDAL Piemonte a Sestriere (mezzofondo, marcia) e a Mondovì (velocità, ostacoli, salti, lanci, prove multiple). Ricordiamo che il termine ultimo per iscriversi, tramite l’online della società, è il 4 agosto. Per quanto riguarda la normativa Anti-Covid che verrà applicata nei raduni, essa verrà comunicata la settimana precedente l’inizio del raduno, in modo da rispettare quanto previsto dalla normativa in vigore.



I Fiduciari Tecnici Regionali Assoluto e Giovanile, Alessandro Boasso e Alfonso Violino, supervisioneranno i raduni e saranno coadiuvati da collaboratori tecnici per ogni settore. Di seguito l’elenco:



MEZZOFONDO

Bello Andrea



MARCIA

Giancarlo Rapetti



LANCI

Maria Marello

Tecnici Nazionali: Coslovich Claudia - Vizzoni Nicola



SALTI

Musso Valeria



VELOCITA'

Menchini Marco



OSTACOLI

Chirio Luca



PROVE MULTIPLE

Mazzon Luciano



RADUNO RAGAZZI

Agostino Samuel

26 Luglio 2021

Di seguito le date dei raduni:

Sestriere (TO): sistemazione logistica alberghiera presso l’ Hotel Biancaneve

MEZZOFONDO E MARCIA 22 - 27 agosto (ritrovo ore 15.00 - partenza ore 15.00)





sistemazione logistica alberghiera presso l’ (ritrovo ore 15.00 - partenza ore 15.00) Mondovì (CN): – sistemazione logistica alberghiera presso l’ Hotel Commercio

PROVE MULTIPLE, VELOCITA’ E OSTACOLI: 22-27 agosto (ritrovo ore 15.00 - partenza ore 15.00)

SALTI, LANCI: 24-29 agosto (ritrovo ore 15.00 - partenza ore 15.00)





– sistemazione logistica alberghiera presso l’ (ritrovo ore 15.00 - partenza ore 15.00) (ritrovo ore 15.00 - partenza ore 15.00) RAGAZZI/E: 27-29 agosto (ritrovo al campo ore 10.00 – partenza ore 16.00)

Quest’anno ricordiamo che i raduni sono aperti esclusivamente alle categorie cadetti/e (gli atleti dovranno preparare i campionati italiani individuali e per regioni di ottobre) e allievi/e.

Come da tradizione, per le categorie cadetti/e e allievi/e sono state stabilite fasce di merito (in base ai MINIMI DI PARTECIPAZIONE), con quote differenziate: