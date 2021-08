Raduni estivi. Le novità in ambito COVID

Il 4 agosto scadono le iscrizioni. Alla luce delle recenti normative in materia di prevenzione al Covid, si richiede per tutti i partecipanti il green pass oppure l'esito del tampone effettuato il giorno prima dell'inizio del raduno.

Il 4 agosto è il termine ultimo per procedere alle iscrizioni per i raduni estivi regionali stanziali. I raduni restano confermati, anche alla luce delle ultime novità in fatto di norme anti-Covid. Tuttavia ai partecipanti ai raduni verrà richiesto, al momento dell’arrivo, di esibire il green pass oppure l’esito del tampone effettuato il giorno prima dell’inizio del raduno .



Per quanto riguarda l’iscrizione, ricordiamo che dovrà essere effettuata dalla società tramite l’online; il bonifico va invece effettuato sul conto corrente del Comitato Regionale (Codice IBAN IT 41 R 08439 01000 000280100493 – Banca di Caraglio – Agenzia di Torino - C.so Stati Uniti 13/B-C-D). Di seguito le quote di partecipazione:

Fascia A: 120,00 €

120,00 € Fascia B: 210,00 €

210,00 € Fascia C: 260,00 €

Ricordiamo che ai raduni estivi come sempre, è gradita la partecipazione anche dei tecnici sociali in modo che possa essere per tutti un momento di crescita e di scambio tecnico reciproco (partecipazione 150,00 €).

Novità del 2021 poi l’introduzione di un mini-raduno di tre giorni per la categoria ragazzi/e, a Mondovì (CN) per la quale è stato studiato un programma ludico-motorio dedicato. La quota di partecipazione è stata fissata in 150,00 €.

DATE E SEDI

Sestriere (TO): sistemazione logistica alberghiera presso l’Hotel Biancaneve

MEZZOFONDO E MARCIA 22 - 27 agosto (ritrovo ore 15.00 - partenza ore 15.00)



Mondovì (CN): – sistemazione logistica alberghiera presso l’Hotel Commercio

PROVE MULTIPLE, VELOCITA’ E OSTACOLI: 22-27 agosto (ritrovo ore 15.00 - partenza ore 15.00)

SALTI, LANCI: 24-29 agosto (ritrovo ore 15.00 - partenza ore 15.00)

RAGAZZI/E: 27-29 agosto (ritrovo al campo ore 10.00 – partenza ore 16.00)

03 Agosto 2021