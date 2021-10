Quarto posto per il Piemonte U16 a Parma

La squadra cadetti/e del Piemonte conquista il quarto posto, migliorando di una posizione il risultato dello scorso anno. Otto le medaglie individuali (un oro, due argenti, cinque bronzi), tra cui il titolo di Schera nell'asta.

La squadra del Piemonte U16 brilla a Parma al Campionato Italiano per Regioni Cadetti/e su pista conquistando un inatteso quarto posto, che migliora il piazzamento dello scorso anno, quando la nostra regione si classificò quinta. Il risultato di squadra è frutto di buoni risultati individuali degli atleti convocati, con tanti primati personali e pochissime controprestazioni. Soddisfatto il Fiduciario Tecnico Giovanile Alfonso Violino, alla sua prima esperienza tricolore in questa veste: “Il risultato che abbiamo ottenuto è frutto anche della preziosa collaborazione dei tecnici di società che hanno creduto nel progetto tecnico del Piemonte, facendo partecipare i ragazzi ai raduni regionali di agosto. Alla vigilia non avevamo grandi aspettative, ma la squadra ha risposto con entusiasmo e ora possiamo essere soddisfatti di questo bellissimo risultato”. Sulla stessa lunghezza d'onda le parole della Presidente Clelia Zola: “Sono molto contenta del risultato della nostra squadra, che vorrei condividere con tutti i presidenti di società. Il mio grazie va a loro che, con enormi sacrifici, anche di natura economica, hanno continuato a far svolgere a questi ragazzi l’attività sportiva per quanto la pandemia e i vari lockdown abbiano consentito, continuando a credere nel progetto di Fidal Piemonte”.

Nella classifica di categoria, quarto posto per la squadra femminile mentre i maschi chiudono all’ottavo posto. Nelle classifiche di specialità, terzo posto per la nostra regione nelle prove multiple. Otto le medaglie individuali (contro le quattro del 2020) conquistate dagli atleti piemontesi, di cui un oro (Schera), due argenti (Torchia, Romano) e cinque bronzi (Fornaroli, Vaschetto, Rapetti, Falleti, Bertolone).



MEDAGLIE. CADETTE. Brilla Margherita Schera (Battaglio CUS Torino) che conquista il titolo italiano, l’unico della squadra piemontese, nel salto con l’asta. Con 3,45 metri, ottenuto al primo tentativo, l’allieva di Luciano Gemello migliora di cinque centimetri il suo primato personale.

Torchia (Atl. Serravallese), individualista, e il bronzo con Greta Vaschetto (Hammer Team).

Il getto del peso regala ben due medaglie al Piemonte: l’argento con Chiara(Atl. Serravallese), individualista, e il bronzo con Greta(Hammer Team). Una prova di alto livello per entrambe che regala a tutte e due il primato personale: 11,69 per Torchia (qualificatasi ai tricolori di Parma solo lo scorso fine settimana con un lancio di 10,83), e 11,49 per Vaschetto (11,19 il suo precedente limite). Dai lanci arriva anche il bronzo di Vittoria Rapetti (Atl. Alessandria) nel giavellotto con 38,92.

Primato personale anche per Federica Fornaroli (Amatori Masters Novara), bronzo nel pentathlon con 3884; sua miglior prestazione tecnica 5,41 (+0.4) nel lungo, seguito da 13.04 (-1.7) sugli 80hs.

Si migliora anche Beatrice Bertolone (Atl. Team Carignano) sui 3000 metri di marcia, fermando il cronometro a 14:43.45 e facendo così segnare un progresso di quasi quaranta secondi rispetto al suo precedente limite.

La quinta medaglia di bronzo arriva dai 300hs grazie a Benedetta Falleti (Atl. Ivrea) con 46.05.

CADETTI. L’unica medaglia maschile arriva dal mezzofondo e va al collo di Alessio Romano (Atl. Roata Chiusani) che taglia il traguardo dei 2000 metri al secondo posto in 5:44.18, primato personale e nuovo record regionale (migliorato il 5:46.0 di Valerio Gullì datato 1997).



GLI ALTRI RISULTATI. CADETTE. Teresa Luisi (Battaglio CUS Torino) si aggiudica la Finale 2 degli 80 correndo in 10.39 (+0.4) mentre sugli 80hs Giorgia Tagliapietra (Hammer Team) è seconda, sempre nella Finale 2, con 12.70 (+0.0). Negli 80extra 19ma Cecilia Giovara (Hammer Team) con 11.35 (-1.7). Adele Farinetti (Atl. Pinerolo) è invece quarta nella Finale 2 dei 300 metri in 42.62 (meglio in batteria dove aveva corso in 42.34). Nel mezzofondo il miglior risultato è il quinto posto di Silvia Signini (Bugella Sport) sui 1200 siepi in 3:59.39, suo nuovo primato personale. Elena Tagliente (Safatletica) è 14ma sui 1000 in 3:12.31; 13ma Costanza Antoniotti (Bugella Sport) sui 2000 in 6:58.38. Nei salti, 13mo posto di Arianna Tedeschi (Safatletica) nell’alto con 1,50; ottava Rebecca Pellegrini (Sisport) nel triplo con 10,79 (+0.7) mentre nel lungo Carolina Gelmotto (Area Libera Coop Borgomanero) è buona quinta con 5,25 (+0.4).

Settimo posto infine per la staffetta 4x100 (Gelmotto, Pellegrini, Tagliapietra, Luisi) in 50.21.



CADETTI. Ottavo posto nella Finale 1 degli 80 per Lorenzo Vera (Atl. Saluzzo) con 9.77 (-3.2); meglio in batteria, dove decisamente il vento era decisamente meno contrario, con 9.41 (-0.9). Decimo posto negli 80extra per Simon Sardi (Battaglio CUS Torino) con 9.76 (-1.1). Sesto posto nella Finale 2 dei 300 per Riccardo Luderin (Battaglio CUS Torino) con 38.15. Finale 2 sui 100hs anche per Mattia Merlo (Atl. Strambino) che chiude quinto in 15.09 (+1.0), peggiorando di pochi centesimi il crono corso in batteria (15.03 (+0.2)), e per Lorenzo Gigetto Armano (Atl. Alessandria) sui 300hs in 41.85, suo nuovo primato personale (aveva 42.68). Nel mezzofondo, settimo posto di Alessandro Morini (Canavese 2005) sui 1000 in 2:45.71, 10mo Diego Poletto (Atl. Gaglianico), individualista, sui 2000 in 5:55.78, 14mo Alessandro Cena (GS Chivassesi) sui 1200 siepi in 3:34.89. Dodicesimo Marcello Scalise (Battaglio CUS Torino) sui 5000 metri di marcia in 28:39.97. Nei salti, undicesimo Bryant Emovon (Team Atl. Mercurio Novara) nell’alto con 1,79, ottavo Jacopo Tullio Libertino (Atl. Ivrea) nell’asta con 3,20, quinto Luca Coppola (CB Sport Pod. Caramagna) nel lungo con 6,34 (-1.0), sesto Alessandro Quazza (UGB) nel triplo con 13.11 (+1.6). Nei lanci sfiorano il podio nel peso Gabriele Pricopi (Safatletica), quarto con 13,26, e Riccardo Bresciani (Gao Libertas Oleggio) nel disco con 36,16. Nel giavellotto dodicesimo Gregorio Benedet (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) nel giavellotto con 39,75, 19mo Enrico Parodi (Atl. Ovadese Ormig), individualista, con 35,19. Sesto posto nell’esathlon per Ramesh Tudisco (Atl. Settimese) con 3739 punti (primato personale). Nel martello tre nulli per Mattia Pochettino (Safatletica) così come anche la staffetta 4x100 (Coppola, Vera, Luderin, Sardi) non porta a casa punti causa squalifica.



04 Ottobre 2021