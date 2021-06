Prove Multiple. Tricolori u20 e u23 a Fabriano

Weekend tricolore nelle Marche per gli specialisti delle Prove Multiple. Alessandro Sion tra gli u20 punta ad un nuovo progresso, nelle u23 da seguire Elisa Tosetto e Chiara Sala su tutte.

Weekend tricolore a Fabriano, sabato 5 e domenica 6 giugno in provincia di Ancona, per i Campionati italiani juniores e promesse di prove multiple. Un settore nel quale negli ultimi anni il Piemonte ha molto lavorato, riuscendo a portare più volte atleti sul podio tricolore delle varie categorie, nelle prove outdoor e in sala, e a vestire la maglia azzurra.



Tra i piemontesi impegnati nel weekend, nella categoria juniores maschile cerca un ulteriore progresso Alessandro Sion (S.A.F.Atletica Piemonte). Campione italiano indoor in carica, ad Alessandria lo scorso 24 aprile ha totalizzato 7284 punti, divenendo il secondo italiano U20 di sempre con l’attuale programma della specialità. Il primato italiano di Dario Dester (7468 punti) non è poi così lontano. In gara con lui anche Christian Marino (Atl. Castell’Alfero).

Nelle prove femminili, nella categoria U23 in gara Elisa Tosetto (S.A.F.Atletica Piemonte), al primo anno di categoria. Nell’eptathlon lo scorso anno aveva firmato il primato personale a Grosseto con 4998, nel pentathlon indoor quest’anno ha fatto segnare ad Ancona 3491 punti. La torinese ha preso inoltre parte al raduno nazionale di specialità a Firenze a marzo e ad aprile. In gara con lei Chiara Sala (Zegna) che a Padova a marzo ha conquistato l’argento nel pentathlon ai campionati italiani indoor di prove multiple nella categoria U23. In gara anche Anna Riccomagno (Atl. Fossano ’75) e Marta Toso (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari). Tra le juniores in gara Francesca Paolin (Atl. Castell’Alfero).



04 Giugno 2021