Prove Multiple. Raduno il 19 dicembre

Domenica 19 dicembre gli specialisti delle Prove Multiple si ritroveranno a Gaglianico (BI).

Il collaboratore tecnico regionale del settore Prove Multiple Luciano Mazzon ha convocato un raduno tecnico regionale per il giorno 19 dicembre a Gaglianico (ritrovo in Piazza Avignone 1). Il raduno, coordinato dallo stesso Mazzon, prevede il ritrovo alle ore 9.45 con inizio alle ore 10.00 e termine alle ore 16.00. Le attività proposte saranno: tecnica degli ostacoli, tecnica del salto in alto, getto del peso; i partecipanti verranno suddivisi in sottogruppi e ruoteranno nelle tre attività. Per il getto del peso si richiede ai partecipanti di portare una palla medica di 2kg per le F e 3kg per i M (possibilmente diametro ridotto), e l'attrezzo da gara ma 2kg per F, e per i M 2kg meno di quello della propria categoria.

Si precisa che le convocazioni sono state elaborate sulla base delle graduatorie 2021.

La pausa pranzo sarà libera, con possibilità di diverse tipologie di ristorazione presso il Centro Commerciale Gli Orsi, situato nelle immediate vicinanze.

Si ricorda che per le norme covid le attività si terranno all'aperto, non potendo utilizzare nè gli spogliatoi né la palestra, ma solo i servizi igienici posizionati esternamente.

Le iscrizioni vanno effettuate entro il 15 dicembre esclusivamente via email



CONVOCAZIONI

1 paolin francesca 02 JF prove multiple eptathlon AT012 Atletica Castell'Alfero TFR 2 rocco mattia 01 PM prove multiple decathlon AT012 Atletica Castell'Alfero TFR 3 marino christian 02 JM prove multiple decathlon AT012 Atletica Castell'Alfero TFR 4 minnella federico 05 AM prove multiple decathlon AT012 Atletica Castell'Alfero TFR 5 rabezzana chiara 05 AF prove multiple eptathlon AT019 Atletica Asti 2.2 6 ricomagno anna 01 PF prove multiple eptathlon CN001 Atletica Fossano '75 7 boasso alice 99 PF prove multiple eptathlon CN001 Atletica Fossano '75 8 roccia anna 04 AF prove multiple eptathlon CN001 Atletica Fossano '75 9 demaria matilde 05 AF prove multiple eptathlon CN001 Atletica Fossano '75 10 cerrato andrea 99 PM prove multiple decathlon CN001 Atletica Fossano '75 11 melllano lorenzo 04 AM prove multiple decathlon CN001 Atletica Fossano '75 12 carpinello beatrice 04 AF prove multiple eptathlon TO001 Battaglio Cus Torino 13 gamba veronica 04 AF prove multiple eptathlon TO015 AVIS Atletica Canavesana 14 demo stefano 04 AM prove multiple decathlon TO015 AVIS Atletica Canavesana 15 cordera lorenzo 04 AM prove multiple decathlon TO177 Atletica Strambino 16 berga claudia 05 AF prove multiple eptathlon TO226 Safatletica Piemonte 17 tamburi sergio 99 PM prove multiple decathlon TO226 Safatletica Piemonte 18 bertelli simone 99 PM prove multiple decathlon TO226 Safatletica Piemonte 19 ibidi francesco 99 PM prove multiple decathlon TO226 Safatletica Piemonte 20 lombardi tommaso 99 PM prove multiple decathlon TO226 Safatletica Piemonte 21 gaggini alice 05 AF prove multiple eptathlon TO268 Atletica Venaria Reale 22 biancamano idriss 00 PM prove multiple decathlon VC004 Atletica Vercelli '78 23 toso marta 00 PF prove multiple eptathlon VC019 Atletica Stronese Nuova Nordaffari 24 pastore annalisa 05 AF prove multiple eptathlon VC019 Atletica Stronese Nuova Nordaffari 25 moresco sarah 04 AF prove multiple eptathlon VC019 Atletica Stronese Nuova Nordaffari 26 nicola silvia 96 SM prove multiple eptathlon VC020 GS Ermenegildo Zegna 27 sala chiara 99 PF prove multiple eptathlon VC020 GS Ermenegildo Zegna 28 travar milica 00 PF prove multiple eptathlon VC020 GS Ermenegildo Zegna 29 nicola riccardo 98 SM prove multiple decathlon VC020 GS Ermenegildo Zegna 30 nicola gabriele 00 PM prove multiple decathlon VC020 GS Ermenegildo Zegna esclusivamente via email fidalpiemonte@fidal.it segnalando il nominativo del tecnico sociale e sua qualifica (anche se assente)

13 Dicembre 2021