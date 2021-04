Premio Aruga e Oscar Press 2019 consegnati a Biella

Al Teatro Sociale di Biella lunedì 12 aprile sono stati consegnati due degli Oscar FIDAL Piemonte del 2019: il Premio Aruga (ai dirigenti) a Gino Marangoni e l'Oscar Press a Maximiliano Accorinti.

Lunedì 12 aprile al Teatro Sociale di Biella, prima del Consiglio Comunale, il Sindaco di Biella Claudio Corradino, insieme al Presidente del Consiglio Comunale Marzio Olivero e al Presidente FIDAL Piemonte Clelia Zola, ha consegnato due degli Oscar che Fidal Piemonte aveva assegnato al termine della stagione 2019. La pandemia ha infatti impedito l’organizzazione della Festa dell’Atletica 2019, la tradizionale kermesse nella quale vengono assegnati i massimi riconoscimenti del Comitato Regionale (gli oscar dell’atletica piemontese appunto) e premi per i campioni italiani e le maglie azzurre. Per la stagione 2019 il Comitato Regionale presieduto da Rosa Maria Boaglio aveva assegnato il Premio Aruga (premio al dirigente) a Gino Marangoni e l’Oscar Press (premio al giornalista) a Maximiliano Accorinti.

Gino Marangoni è l’attuale presidente di Olimpia Runners ed ex presidente prima e delegato poi del Comitato Provinciale Fidal di Biella-Vercelli. Accorinti invece è giornalista pubblicista del giornale "Il Biellese" e ultimamente ha seguito come ufficio stampa il Campionato Italiano della Bi.Ultra 6.24.

Nella stessa occasione il sindaco di Biella Claudio Corradino a nome dell’Amministrazione ha voluto congratularsi e consegnare un riconoscimento a Simone Perona, atleta Special Olympics che ha partecipato all’ultramaratona di Biella, BI.Ultra 6.24, percorrendo ben 120 chilometri in 24 ore di gara, primo al mondo tra gli Special Olympics a completare una prova di questo tipo.

A premiare l'atleta, tesserato per la Pietro Micca Biella Running, anche il Prefetto di Biella Franca Tancredi. Durante la cerimonia è stato proiettato un videomessaggio di saluto da parte del Ministro per le Disabilità Erika Stefani che ha voluto complimentarsi per la grandissima impresa ringraziando Special Olympics per quanto faccia in ambito sportivo e sociale.

13 Aprile 2021