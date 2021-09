Pista. I risultati del fine settimana in regione

NOVI LIGURE (AL). Venerdì 24 settembre si è svolta la 14ma edizione del Meeting Regionale Miglio/3000/5000. Nella prove del miglio, successi di Gabriele Roselli (Atl. Novese), in 4:43.9, e di Laura Rao (Doratletica), in 5.55.8. Sui 3000 metri Ilaria Bergaglio (Atl. Novese) conquista la vittoria in 10:54.5 mentre i 5000 metri maschili vanno a Davide Biral (CUS Padova) che, con 15:34.9, precede Davide Cane (SAI Frecce Bianche Triathlon), secondo con 16:14.3. [ Venerdì 24 settembre si è svolta la. Nella prove del miglio, successi di Gabriele(Atl. Novese), in 4:43.9, e di Laura(Doratletica), in 5.55.8. Sui 3000 metri Ilaria(Atl. Novese) conquista la vittoria in 10:54.5 mentre i 5000 metri maschili vanno a Davide(CUS Padova) che, con 15:34.9, precede Davide Cane (SAI Frecce Bianche Triathlon), secondo con 16:14.3. [ RISULTATI



CHIVASSO (TO). Sabato 25 settembre si è svolto il Meeting Regionale per la categoria ragazzi/e sulle prove multiple. Nel TETRATHLON A (60-600-lungo-peso gomma) vittoria per Alessia Succo (Atl. Settimese) con 2717 punti davanti a Alice Rosa Brusin (Atl. Saluzzo) con 2514 punti, e a Carolina Bagnati (Atl. Bellinzago) con 2480 punti. Al maschile Marco Cappai (Atl. Volpiano) si impone con 2555 punti; sul podio con lui salgono Nicolò Giorgi (Atl. Susa Adriano Aschieris) con 2393 punti, e Giorgio D’Amico (Atl. Strambino) con 2183 punti.

Nel TETRATHLON B (600-60hs-alto-vortex) Isabella Pastore (Bugella Sport) si aggiudica il primo posto nella prova femminile con 3193 punti, seguita da Eloise Vallet (Atl. Savigliano) con 2763 punti e Louly Sartoris (Atl. Asti 2.2) con 2614 punti. Thomas Zewendson Varazi (Sisport) è il vincitore della prova maschile con 2908 punti; alle sue spalle i portacolori della Safatletica Riccardo Ruffinetto con 2449 punti e Geroges Edoaurd Chiavazza con 2271 punti.

ALESSANDRIA. Sabato e domenica 25 e 26 settembre si sono disputati i Campionati Provinciali delle categorie cadetti/e e ragazzi/e cui si sono aggiunte le prove spareggio per la rappresentativa cadetti in partenza per il Trofeo delle Regioni di Parma. Tra i risultati da segnalare, al femminile, il successo di Teresa Luisi (Battaglio CUS Torino) sugli 80 metri in 10.2 (+1.0); il 3:07.6 dell’emiliana Viola Cilloni (Atl. Reggio) sui 1000 metri; la vittoria di Silvia Signini (Bugella Sport) sui 2000 metri in 6:54.8 davanti alla compagna di club Costanza Antoniotti, che chiude in 7:02.4; 12.8 (+0.0) di Maria Elena Romano (Atl. Alessandria) sugli 80hs; 48.6 sui 300hs di Cecilia Giovara (Hammer Team); 10,83 nel peso per Chiara Torchia (Atl. Serravallese) che le vale il minimo per i Campionati Italiani di categoria di Parma; 37,97 nel martello per Sandra Mbiokwu (Safatletica); 34,16 nel giavellotto per Vittoria Rapetti (Atl. Alessandria); 16:27.2 di Gloria Lila (Atl. Alessandria) sui 3000 metri di marcia. Al maschile si segnala i 15,42 metri nel peso per Bryant Emovon (Team Atl. Mercurio Novara).

