Pista. I campioni regionali assoluti e U23

La due giorni di gare allo Stadio Primo Nebiolo di Torino vede, tra i tanti risultati, in evidenza Malina Lenuta Berinde sui 400hs, Stefano Grendene sui 200 metri, Davide Favro e Stefano Scarselli nel lungo, Simone Bertelli nell'asta.

I Campionati Regionali Individuali Assoluti e Promesse su pista hanno riportato l’atletica leggera piemontese allo Stadio Primo Nebiolo di Torino. Due giorni intensi di gare con quasi 1500 atleti gara provenienti da Piemonte e Valle d’Aosta: un primo segnale di tentativo di ritorno alla normalità. Il Comitato Regionale FIDAL Piemonte è stato rappresentato dalla Presidente FIDAL Piemonte Clelia Zola, dai Consiglieri Felice Spadaro, Serena Putinati, Luca Tizzani, Lodovico Meliga, Michela Sibilla, Mauro Gavinelli che si sono anche alternati nelle premiazioni nei due giorni di gare, e dal Fiduciario Tecnico Regionale Assoluto Simonetta Callegari. Presenti anche alcuni partecipanti al corso istruttori di FIDAL Piemonte in veste di tirocinanti.

. Agnese(Novatl. Chieri) si conferma la più veloce di tutte sui 100 metri: 11.89 (-1.4) in finale, 11.76 (+1.7) in batteria, sono anche i suoi migliori risultati cronometrici con vento nella norma. Secondo posto per la sua compagna di club Gayacon 11.95 (-1.4); al suo attivo Bertello ha però anche il titolo regionale sui 200 metri con 24.64 (-1.2), suo nuovo primato personale (aveva 24.92). Per la categoria U23, campionessa regionale dei 100 metri è Carlotta(Battaglio CUS Torino) con 12.52 (-1.4), dei 200 metri Arianna(Battaglio CUS Torino) con 25.06 (-1.2). Prima volta sotto il muro dei 56 secondi per la junior Francesca(Atl. Fossano ’75) sui 400 metri: 55.82 il suo riscontro cronometrico che le vale ampiamente il primato personale e il titolo regionale. Alle sue spalle Giulia(Battaglio CUS Torino) che, con 56.32, conquista il secondo posto assoluto e il titolo promesse. Nel mezzofondo veloce doppietta per l’Atl. Alba: la junior Martinaconquista il titolo regionale degli 800 metri correndo in 2:13.24 e togliendo circa quattro secondi al proprio primato personale; l’allieva Elenaè invece la nuova campionessa regionale dei 1500 metri con 4:43.55, anche per lei primato personale. Sugli 800 metri il titolo promesse va a Giulia Chiara(GAV) con 2:21.20 mentre sui 1500 metri è di Arianna Francesca(Atl. Saluzzo) con 5:09.27. Sui 5000 metri il successo va ad Arianna(Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) che, con 17:24.70 si mette alle spalle la più esperta Gloria Barale (Battaglio CUS Torino), seconda in 17:29.85. Sara(Atl. Canavesana) fa suo il titolo regionale sui 3000 siepi in 10:53.66, seguita sul podio dall’allieva Sofia Cafasso (Battaglio CUS Torino) con 11:05.17. Sui 100hs 14.55 (-0.1) per Chiara(Atl. Alba), davanti a Letizia(S.A.F.Atletica Piemonte) che, con 14.84 (-0.1) è la nuova campionessa regionale u23.

Cresce ancora Malina Lenuta Berinde (Sisport) sui 400hs: l’atleta rumena, in attesa della cittadinanza italiana, stampa un ottimo 58.82 che, in ambito nazionale, la colloca al quarto posto della graduatoria nazionale alle spalle di Eleonora Marchiando, Linda Olivieri e Valentina Cavalleri. 1:01.59 per l’allieva Ludovica Cavo (Atl. Serravallese), seconda assoluta. Si ferma a 1,63 la gara nell’alto di Francesca Maurino (Sisport); alle sue spalle Elisa Tosetto (S.A.F.Atletica Piemonte), campionessa regionale promesse con 1,60. Nell’asta titolo assoluto e promesse per Matilde Benedetta Botto (Atl. Fossano 75) con 3,30. Doppio titolo anche per Chiara Sala (Zegna) nel lungo con 5,90 (+1.0), suo nuovo primato personale; bene alle sue spalle anche l’allieva Alice Gaggini (Atl. Venaria Reale) con 5,67 (+1.0). Nel triplo pari misura per Elena Comollo (Sisport) e Valentina Paoletti (Atl. Roata Chiusani): 11,81 per entrambe con vento nella norma. Nel settore lanci, Sara Verteramo (Battaglio CUS Torino) si aggiudica il peso con 13,42, mentre il titolo promesse va a Oghomwontiti Omozusi (Sisport) con 10,48. Nel disco 42,80 per Claudia Andreea Chirilà (Atl. Strambino), campionessa regionale assoluta e promesse. Nel martello 54,34 per Francesca Massobrio (Battaglio CUS Torino) che precede le compagne di club Francesca Schena, campionessa regionale promesse, con 52,58, ed Elisa Foresta con 52,19. Il titolo assoluto del giavellotto va a Francesca Paolin (Atl. Castell’Alfero) con 38,26 mentre, per le promesse, il titolo va a Chiara Sala con 29,45. Primato personale sui 5000 metri di marcia per Rosetta La Delfa (UGB) con 23:23.67; alle sue spalle l’azzurrina Alessia Titone (S.A.F.Atletica Piemonte) con 24:05.19, e la junior Anita Laiolo (UGB) con 24:07.96. Sui 10.000 metri di marcia invece miglior tempo e titolo regionale per Chiara Verteramo (Battaglio CUS Torino) con 52:48.61, seguita da Alessia Gallino (Atl. Alessandria) con 55:25.20.