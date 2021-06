Piemonte u16 quinto a Modena

Successo per Vittoria Rapetti nel giavellotto con una bella spallata a 43 metri. Bronzo per Alessio Romano sui 1000 metri e per Rebecca Pellegrini sugli 80 metri.

Quinto posto per il Piemonte u16 al VII Trofeo Città di Fidenza – Memorial Luigi Pratizzoli che quest’anno si è svolto a Modena domenica 6 giugno con programma ridotto. Dal punto di vista individuale, un oro grazie a Vittoria Rapetti (Atl. Alessandria) nel giavellotto, e due bronzi, grazie ad Alessio Romano (Atl. Roata Chiusani) sui 1000 metri e a Rebecca Pellegrini (Sisport) sugli 80 metri.



CADETTE. Ultimo lancio da record per Vittoria Rapetti nel giavellotto. L’alessandrina si supera portando il proprio personale da 36,86 realizzato allo Stadio Primo Nebiolo lo scorso 23 maggio sino a 43 metri, misura che la colloca al vertice della graduatoria nazionale stagionale di categoria. È invece di bronzo Rebecca Pellegrini sugli 80 metri che vedono il nuovo record italiano u16 di Alice Pagliarini con 9.71. La torinese ben si comporta si migliora correndo in 10.07 (+1.6) precedendo al fotofinish la lombarda Carolina Molteni (stesso crono al traguardo) e migliorando il suo personale (aveva 10.18).

Numerosi i quarti posti conquistati dalle atlete piemontesi: Arianna Tedeschi (Safatletica) nell’alto con 1,52 ad un centimetro dal suo primato personale; Federica Fornaroli (Amatori Masters Novara) nel lungo con 5,18 (-0.4); Agata Peiretti (Atl. Rivoli) nel martello con 36,42, suo nuovo primato personale; quarto posto anche per la staffetta 4x100 (Federica Fornaroli, Rebecca Pellegrini, Giorgia Tagliapietra, Teresa Luisi) con 49.58. Sesto posto per Adele Farinetti (Atl. Pinerolo) sui 300 metri con 42.18, primato personale; e per Silvia Signini (Bugella Sport) sui 1200 siepi con 4:00.04, primato personale. Settima Giorgia Tagliapietra (ASD Hammer Team) sugli 80hs in 12.67 (-0.2), ottava Giulia Gattino (Sisport) sui 1000 metri in 3:05.36. Sugli 80 metri, nella serie extra, da segnalare 10.29 (+0.9) di Teresa Luisi (Battaglio CUS Torino).



CADETTI. Dopo aver conquistato il successo individuale a Concesio, nella corsa in montagna, Alessio Romano torna a vestire la maglia del Piemonte, questa volta su pista. Ed è ancora medaglia individuale per lui sui 1000 metri che corre in 2:40.83, suo nuovo primato personale (migliorato il 2:46.62 che risaliva allo scorso anno sulla pista di Mondovì). Ai piedi del podio Mattia Pochettino (Safatletica) nel martello dove lancia 40,65, migliorando il suo precedente limite di 37,83 e superando per la prima volta il muro dei 40 metri. Sesto Jacopo Tullio Libertino (Atl. Ivrea) nell’alto con 1,73, primato personale. Settima piazza per Lorenzo Vera (Atl. Saluzzo) sugli 80 metri in 9.44 (+1.5), migliorando il proprio primato di due centesimi; per Mattia Merlo (Atl. Strambino) sui 100hs in 14.61 (+0.5); e per Enrico Parodi (Atl. Ovadese Ormig) nel giavellotto con 35,63. Nono Denis Felician Balint (Safatletica) sui 300 metri in 38.32; decimo Alessandro Zani (Zegna) nel lungo con 5,48 (+0.2). Ottavo posto per la staffetta 4x100 (Mattia Merlo, Lorenzo Vera, Simon Sardi, Alessandro Zani) in 46.65. Simon Sardi (Battaglio CUS Torino), impegnato nella serie extra degli 80 metri, corre in 9.74 (+0.0).



Soddisfazione da parte del FTR Giovanile Alfonso Violino, capo delegazione in occasione della trasferta: “I ragazzi si sono tutti ben comportati, realizzando anche molti primati personali e confermando, in linea generale, le aspettative della vigilia. Plauso a Vittoria Rapetti che si è aggiudicata il giavellotto con una misura di grande valore che apre prospettive interessanti in vista del Campionato Italiano per Regioni di ottobre. Peccato per la defezione dell’ultimo momento di Pietro Gardini (Bugella Sport), costretto a casa da un malessere improvviso, che ha significato una gara in meno nel computo del punteggio finale di squadra.”



07 Giugno 2021