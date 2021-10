Palmisano e Stano star a Biella. Arese vince i 3000

Nella marcia a staffetta nel circuito cittadino, terzo posto per Palmisano e nona piazza per Stano, vincono Chiesa e Colombi. Sui 3 chilometri Arese davanti a Crippa. Assegnati anche i titoli regionali giovanili di corsa su strada.

Dopo un anno di stop a causa della pandemia, l’atletica, è tornata di prepotenza a Biella. La 29ª edizione del Circuito Città di Biella, organizzata da Biella Sport Promotion e Gac Pettinengo, rimarrà a lungo nella mente degli organizzatori e dei tanti appassionati che hanno potuto vedere all’opera grandissimi campioni. Grande infatti è stata la partecipazione di pubblico, di autorità politiche locali (il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola, il consigliere regionale Michele Mosca, l’onorevole Lucia Azzolina) e sportive (il presidente FIDAL Piemonte Clelia Zola).

18 Ottobre 2021

MARCIA A STAFFETTA. Antonella Palmisano (Fiamme Gialle) e Massimo Stano (Fiamme Oro) sono stati i grandissimi protagonisti del sabato atletico al Circuito Città di Biella: grazie a loro questa giornata rimarrà memorabile per Biella e per gli appassionati di atletica presenti lungo il circuito. Per i due campioni olimpici, abituati a distanze ben più lunghe e di fatto fermi dall’Olimpiade, però non è stato facile affrontare i cubetti del centro di Biella nella gara a staffetta a coppie miste sorteggiate il sabato precedente dalla stella di casa Betty Perrone. Così ad aggiudicarsi la vittoria, in un galà spettacolo che è stata anche gara vera e animata, sono stati Stefano Chiesa (classe 1996) e Nicole Colombi (classe 1995), entrambi del gruppo sportivo dei Carabinieri: hanno vinto con il tempo di 26'19", staccando tutti già da metà gara. Entrambi hanno conquistato in carriera dei titoli nazionali, entrambi hanno fatto parte della nazionale italiana che ha preso parte agli europei a squadre di maggio 2021. Grandi emozioni, nella lotta per le altre posizioni sul podio: dopo un lungo testa a testa hanno chiuso al secondo posto Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle) e Rosetta La Delfa (Ugb Biella) precedendo di due secondi Giacomo Brandi (Cus Pro Patria Milano) e l'oro olimpico Antonella Palmisano. Quinto posto per il torinese Federico Tontodonati (Aeronautica) in coppia con Vittoria Di Dato ( Atl.

Varese ).

La classifica

Stefano Chiesa (Carabinieri) – Nicole Colombi (Carabinieri) 26'19" 2 Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle) – Rosetta La Delfa (Ugb Biella) 27'04" 3 Giacomo Brandi (Cus Pro Patria) – Antonella Palmisano (Fiamme Gialle) 27'06" Juriy Micheletti (Atl. Bergamo) – Federica Curiazzi (Atl. Bergamo) 27'10" Federico Tontodonati (Aeronautica) – Vittoria Di Dato (Atl. Varese) 27'21" Ettore Bertolini (Cus Torino) – Martina Casiraghi (Atl. Bergamo) 28'01" Giorgio Giuliani (Cus Torino) – Lidia Barcella (Bracco Milano) 28'12" Matteo Mandarino (Carignano) – Chiara Verteramo (Cus Torino) 28'16" Massimo Stano (Fiamme Oro) – Anita Laiolo (Ugb Biella) 28'28" Francesco Piccarolo (Cus Torino) – Emma Cappelli (Gav Verbania) 30'00".

3000 METRI. DONNE. Una bella volata ha deciso la prova femminile dei 3000 metri. Ha vinto la 21enne azzurra Giovanna Selva (Sport Project Vco) davanti alla 23enne Micol Maiori (Pro Sesto) anche lei più volte vista con la maglia della nazionale. Sul terzo gradino del podio Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino), reduce da una stagione che l'ha vista più volte protagonista, sia con la maglia azzurra (medaglia d'argento sui 10.000 metri agli Europei U23), sia sui podi tricolore. In chiave piemontese da segnalare ancora il settimo posto di Arianna Reniero (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) che precede la compagna di club Matilde Bonino, nona, e il decimo posto di Veronica Bona (Sport Project VCO).

UOMINI. Il re dei 3000 metri è l’azzurro Pietro Arese (Fiamme Gialle), vincitore con il tempo di 8'21". Ha preceduto al traguardo gli acclamatissimi olimpionici Yeman Crippa (Fiamme Oro, 8'25") e Ahmed Abdelwahed (Fiamme Gialle, 8'26") al termine di una gara tattica all'inizio e che si è scatenata nel finale. In chiave piemontese, quinto posto per Francesco Breusa (Battaglio CUS Torino), settimo per Marco Giudici (Sport Project VCO).

CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI.

Il Circuito di Biella non ha potuto ospitare le consuete gare scolastiche causa limitazioni anti-Covid, ma grazie alla sinergia con FIDAL Piemonte, ha assegnato i titoli di ben quattro campionati regionali giovanili di corsa su strada, aperti anche ad atlete di fuori regione. Nella categoria CADETTI successo per Simone Abbatecola (Cusio Cup) davanti ad Alessandro Cena (GS Chivassesi) e al biellese Diego Poletto (Gaglianico).

Tra le CADETTE vittoria biellese: Silvia Signini (Bugella Sport) ha dominato la gara vincendo il suo terzo titolo piemontese stagionale. Sul podio del campionato anche Alessia Pozzi (Genzianella) e Soraia Cillario (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo). Mentre sul podio di gara seconda Virginia Olivieri (Cus Pro Patria) e Claire Frutaz (Sant'Orso Aosta).

Nella categoria RAGAZZI il titolo va a Michele Podetti (Atl. Alessandria) davanti a Andrea Cappelli (GAV) e Matteo Straneo (Atl. Alessandria). Nella classifica di gara dietro a Podetti si è piazzato David Ferrante (Cus Pro Patria) e terzo il già citato Cappelli.

Tra le RAGAZZE, infine, successo di Alice Rosa Brusin (Atl. Saluzzo), argento a Camilla Colongo (GAV) e bronzo a Chrystal Medina (Cusio Cup). Nella classifica di gara tra le prime si è inserita al secondo posto Anna Rondelli (Cus Pro Patria).



Grande soddisfazione per l'organizzatore dell'evento, Claudio Piana con tutti i volontari di Biella Sport Promotion e Gac Pettinengo "E' stata una splendida festa: non potevamo sperare nulla di meglio. Quest’anno abbiamo avuto l’opportunità di portare a Biella due campioni olimpici e tantissimi atleti che vestono la maglia della nazionale italiana assoluta o giovanile: è stato bellissimo vederli all’opera, ma quello che ci ha colpito di più è stato il grande entusiasmo e la grande partecipazione di questi campioni. Antonella Palmisano e Massimo Stano sono stati con noi in piazza tutto il giorno, hanno firmato centinaia di autografi e sono stati vicini ai tanti giovani che hanno preso parte all’evento. Ci hanno fatto vedere il lato umano dello sport di alto livello. E non era scontato. Grazie a loro, grazie ai nostri partner senza i quali tutto questo non si potrebbe organizzare, grazie ai tanti volontari che compongono la nostra fantastica squadra e grazie all’amministrazione comunale che ci supporta sempre e alle personalità politiche intervenute".



