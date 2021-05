Palamini e Merola vincono la 4a Monferrun

La manifestazione era valida come 1a prova del CdS Piemontese di Mezza Maratona e 6a prova del Trofeo CorriPiemonte Strada.

31 Maggio 2021

Domenica 30 maggio si è corsa la 4° edizione della Monferrun, organizzata dall'ASD Brancaleone Asti.



Il successo, nella prova maschile, è andato a Michele Palamini (G. Alpinistico Vertovese) in 1h06:38.

Secondo classificato, e primo degli atleti piemontesi, Davide Scaglia (CUS Torino) in 1h09:32 davanti a Daniele Galliano (Atl. Alba), arrivato in 1h09:48, e all’atleta di casa Flavio Ponzina (ASD Brancaleone Asti), con 1h10:35.



Prima donna a tagliare il traguardo Giulia Merola (Almosthere ASD) in 1h27:08. Alle sue spalle, prima piemontese Elisa Almondo (ASD Dragonero) con 1h28:54, seguita da Erika Testa (Gruppo Podisti Albesi) con 1h28:54. Terza piemontese al traguardo Federica Laino (ASD Brancaleone Asti) in 1h30:10.



