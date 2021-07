Non Competitive. Regolamento FIDAL Piemonte

Il nuovo regolamento valido sino al 31/12/2021 e il modulo per la richiesta di approvazione

Il Consiglio Regionale del 2 luglio ha deliberato il nuovo regolamento per le Non Competitive in Piemonte, valido sino a fine anno. Tra le novità, l'approvazione che per il 2021 spetterà al Comitato Regionale FIDAL Piemonte e non più ai singoli Comitati Provinciali. Resta invece a discrezione di questi ultimi fissare l’importo della tassa di autorizzazione, che non deve essere superiore ad €50,00 e inferiore a €25,00. Inoltre, la tassa di approvazione rimane a favore del Comitato Provinciale di competenza che la utilizzerà per la promozione dell'attività del settore giovanile.