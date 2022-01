No Stadia Regionale. Regolamenti e Calendari

Approvati i calendari e i regolamenti dell'attività regionale No Stadia. Al CorriPiemonte e al Trofeo Eco Regione Piemonte, per il 2022 si affianca la novità del Grand Prix Ultra che racchiude otto manifestazioni tra ultramaratone e ultratrail.

26 Gennaio 2022

Nella seduta del Consiglio Regionale del 25 gennaio, per quello che concerne l’attività no stadia, FIDAL Piemonte ha approvato i seguenti Trofei con i relativi calendari e regolamenti:

CorriPiemonte

EcoRegionePiemonte

CorriGiò

GrandPrix Ultra

Se i Trofei di CorriPiemonte ed EcoRegione Piemonte sono ormai una tradizione, la novità del 2022 è data dall’introduzione del Trofeo Grand Prix Ultra, che raggruppa otto manifestazioni di ultra maratona e di ultra trail della regione. Caratteristica comune a tutti i Trofei, nella versione assoluta così come in quella giovanile, è quella di attraversare tutto l’anno agonistico e di avere prove e tappe in tutte le provincie del Piemonte. Contestualmente al calendario e ai regolamenti dei Trofei, sono stati approvati anche i Campionati Regionali dei singoli settori. Di seguito uno specchietto riassuntivo.

STRADA. Il CorriPiemonte prenderà il via il 13 marzo con la 30ma edizione della Nove Miglia di Bra, per concludersi il 4 dicembre con la 4a Maratona Città di Trino.

Di seguito le prove istituzionali:

01/05/22 Santhià (VC) 5a Del Riso... la Maratona CdS Mezza Maratona - 1ª prova 02/10/22 Vinovo (TO) 5ª Hipporun Mezza Maratona di Vinovo CdS Mezza Maratona - 2ª Prova

Camp. Regionale Individuale 09/10/22 Fossano (CN) 19a Strafossano CdS corsa su strada 16/10/22 Novi Ligure (AL) 36a Mezza Maratona d'Autunno CdS Mezza Maratona - 3ª Prova 23/10/22 Gaglianico (BI) 49° Giro delle Cascine Camp. Regionale individuale 10 Km 30/10/22 Vercelli (VC) 3a 5000 Viali Camp. Regionale individuale 5 Km 04/12/22 Trino (VC) 4a Maratona Città di Trino Camp. Regionale Maratona

Il Campionato Regionale Giovanile di corsa su strada si svolgerà invece il 16 ottobre a Pettinengo (BI)

MONTAGNA. Per quanto riguarda il Trofeo Eco Regione Piemonte sono otto le prove complessive in calendario, con la prima prova in programma il 9 aprile a Cervasca (21ma edizione dei Sentieri Cervaschesi) e l’ultima in calendario il 6 novembre a Castagnito (3° edizione della 4 Comuni Trail).

Di seguito le prove istituzionali:

09/04/22 Cervasca (CN) 21a Sentieri Cervaschesi Camp. Reg classico - 1ª Prova 24/04/22 Bagnolo Piemonte (CN) 1ª staffetta del Castello Camp. Reg Staffetta 10/07/22 Fabbrica Curone (AL) Trail di Lunassi Camp. Reg classico - 2ª Prova 06/08/22 Ceppo Morelli (VB) 1° Trofeo Alfredo Barbieri Camp. Reg classico - 3ª Prova 20/08/22 Macugnaga (VB) 1° Vertical Monte Moro Camp. Reg Km verticale 06/11/22 Castagnito (CN) 3a 4 Comuni Trail Camp. Reg, Trail

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE. Riservato alle categorie ragazzi/e e cadetti/e, come gli anni scorsi, si articolerà su tre prove.

21/05/22 Melle (CN) CN006 9° Giro delle Borgate di Melle Camp. Regionale - 1ª Prova

Selezione Critrium Cadetti/e 12/06/22 Ghiffa (VB) VB040 5° Trofeo Parco della Trinità Camp. Regionale - 2ª Prova

Selezione Critrium Cadetti/e luglio Prov Asti AT000 Staffette Camp. Regionale a staffetta 18/09/22 Torino (TO) TO094 4° Green Tour - Il Giro sulla Collina torinese Camp. Regionale - 3ª Prova

GRAND PRIX ULTRA. Si parte il 26 marzo con la 3° edizione della BI-Ultra di Biella, che assegnerà anche i titoli regionali della 24h, per chiudere il 30 ottobre ad Andorno Micca con la 16ma edizione del Trail Monte Casto.

Di seguito le prove istituzionali:

26/03/22 Biella (BI) ULTRAMARATONA 3a BI–Ultra 24/6 Ore Camp. Regionale 24 h 12/06/22 Valdilana (BI) TRAIL 11° Trail Oasi Zegna Camp. Regionale ULTRATRAIL 08/10/22 Torino (TO) ULTRAMARATONA 13a 100 Km. delle Alpi Camp. Regionale 100 Km



