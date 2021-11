No Stadia. I risultati del fine settimana in regione

Panoramica dei risultati delle manifestazioni No Stadia del fine settimana in regione.

ULTRAMARATONA. Sabato 30 ottobre ha preso il via l’11ma edizione della 100km, manifestazione che nel 2009 ha raccolto l’eredità della più antica ultramaratona d’Italia, la vecchia Torino – Saint Vicent. Questa edizione ha potuto vantare un nuovo percorso che ha riproposto l’arrivo in Valle d’Aosta: partenza dunque il sabato da Torino, nella centrale Piazza Castello, arrivo domenica 31 ottobre a Pont Saint Martin (Valle d’Aosta), con i primi 20 km percorsi nei parchi della capitale sabauda. Una particolare segnalazione, come nota di colore, la merita il quartiere Bertolla di Torino, conosciuto come il quartiere dei lavandai dove il gruppo storico ha presidiato gli incroci nei costumi d'epoca.

La vittoria è andata a Matteo Zucchini (Atl. Winner Foligno) con il tempo di 8:10:22, davanti a Benito Pasquariello (Bergamo Stars Atletica) in 8:18:02, terzo Tiziano Marchesi (Runners Bergamo) in 8:35:51. Nella prova femminile, vittoria per Cristina Triestin (ASD Zena Runners) in 9:52:21; alle sue spalle in ordine Silvia Torricelli (Circ. Ricreativo Cittanova) in 10:10:10 e Maria Teresa Ferragina (Runcard) in 10:20.00, quarta Elisabetta Ferrero (Alpini Trofarello) in 10:12.00.

STRADA. CAVOUR (TO). Lunedì 1 novembre si è disputata la 14ma edizione della AppleRun di Cavour, la Corsa delle Mele, su percorso di 10km piuttosto filanti, viste le migliorie sul percorso ma con l’asfalto reso viscido dall’acqua battente. Ad impreziosire l’evento un padrino e una madrina d’eccezione: l’ex maratoneta Walter Durbano e l’azzurra Sara Brogiato. Presenti anche il Consigliere Federale dell’attività internazionale Gianfranco Lucchi e i Vicepresident di FIDAL Piemonte Graziano Giordanengo e Sebastiano Spina. La manifestazione era inoltre valida come CdS piemontese sui 10km e come 15ma prova del Trofeo CorriPiemonte Strada.

La vittoria è andata al keniano Eric Muthomi Riungu (Atl. Saluzzo) su Michele Fontana (Aeronautica) con 29:48 per entrambi (crono che risente delle condizioni meteo); il lecchese ha condotto la gara sin dall'inizio ma nella volata finale ha avuto la peggio e sul traguardo è persino vittima di una caduta, per fortuna senza conseguenze. Terzo posto per Francesco Breusa (Battaglio CUS Torino) a poco più di mezzo minuto, seguito da Enrico Martino Oddone (Atl. Giò 22 Rivera) e dagli junior specialisti della corsa in montagna Elia Mattio e Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita). Prima donna al traguardo l'etiope Addisalem Belay Tegegn (Atl. Saluzzo) davanti a Fatna Maraoui (Esercito) e alla connazionale Meseret Engidu Ayele (G.S. Il Fiorino). Quarto posto per Sonia Mazzolini (GAV), seguita da Carla Primo (Rari Nantes Torino). [ RISULTATI

TORINO. Domenica 31 ottobre si è svolta a Torino la 6° edizione della Mezza e Dieci che Vale. Sui 9,5km di percorso la vittoria è andata a Youness Bourouk (G.S. Atletica Rivoli) davanti a Said Hachchach (ASD Equilibra Running Team), terzo Paolo Testa (Atl. Avis Bra Gas). Prima donna al traguardo Giulia Morelli (Atl. Livorno) seguita da Nicoleta Diana Sanda (ASD Running Oltrepò) e da Chiara Sarale (Atl. Roata Chiusani). Sui 21km invece successo per Samuele Pognant Gros (Atl. Giò 22 Rivera) davanti ad Alessandro Arnaudo (Pod. Castagnitese) e a Marco Ferrante (Pod. None). Prima donna al traguardo Claudia Marietta (G.S. Lammari) seguita da Francesca Rimonda (ASD Vigonechecorre). [ RISULTATI

TRAIL. ANDORNO MICCA (BI). 15ma edizione del Trail Monte Casto domenica 31 ottobre, su percorsi di 20km e 44km. Sulla distanza più breve, vittoria per Alessandro Mario Ferrarotti (ASD Climb Runners), che precede Daniel Borgesa (Tornado) e Gabriele Gazzetto (ASD Climb Runners). Nella classifica femminile successo per l’ex maratoneta azzurra Emma Linda Quaglia (Ovadese Trail Team) davanti a Benedetta Broggi (Raschiani Triathlon Pavese) e a Anna Grignaschi (Next 42,195). Sui 44km vittoria per Cristian Minoggio (ASD Autocogliati) seguito dal compagno di club Cristian Terzi e da Matteo Anselmi (Atl. Isola d’Elba). Tra le donne successo per Alessandra Boifava (Ultrabericus Team) su Agnese Valz Gen (La Vetta Running) e Susan Ostano (ASD Climb Runners).

02 Novembre 2021