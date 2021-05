Nel weekend i CdS Cadetti/e a Torino

Nel calendario gare del fine settimana spicca l'appuntamento per gli U16 a Torino. Sempre per la pista a Donnas (AO) meeting regionale per le categorie assolute (ex cds). A Prato Sesia si corre il Trail degli 8 Pilastri

PISTA. Nel fine settimana il calendario pista presenta a Torino una due giorni dedicata ai cadetti/e che saranno impegnati nel CdS Regionale di categoria, organizzato dal Comitato Provinciale FIDAL Torino. 935 gli atleti gara per una manifestazione che fornirà anche indicazioni per la composizione della squadra regionale U16 che prenderà parte il 6 giugno al Memorial Pratizzoli a Modena. Saranno 52 le società rappresentate nella manifestazione (anche se non tutte copriranno il CdS). [ ISCRITTI



A Donnas (AO) sabato e domenica si disputa invece un nuovo meeting regionale (ex CdS) per gli atleti valdostani e piemontesi delle categorie assolute. Tra gli iscritti figura anche lo staffettista della 4x100 azzurra Davide Manenti (Aeronautica), atteso al via sia dei 100 che dei 200 metri.



MONTAGNA/TRAIL. Domenica 23 maggio a Prato Sesia (NO) si disputa la prima edizione del Trail degli 8 Pilastri (prove sui 20km e 10km) valido come 4° prova del Trofeo Piemonte Parchi e Montagne.

20 Maggio 2021