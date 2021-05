Montagna. Oro per Francesca Ghelfi ed Elia Mattio

I due portacolori della Pod. Valle Varaita protagonisti nella prima prova del Campionato Italiano di Corsa in Montagna. Podi anche per Alessia Scaini, seconda tra le U23, Lorenza Beccaria e Irene Aschieris (bronzo assoluto e juniores).

Ottimi risultati per il Piemonte nella prima prova del Campionato Italiano di Corsa in Montagna (salita e discesa) che si è svolta domenica 30 maggio sul Lago Roncone, valida anche per il Campionato di Società. Due ori (Elia Mattio negli junior e Francesca Ghelfi nell’assoluto femminile), un argento (Alessia Scaini nelle promesse) e due bronzi (Irene Aschieris nelle junior, Lorenza Beccaria nelle assolute) il bilancio degli atleti piemontesi impegnati nella Chiese Run. La seconda e ultima prova (solo salita) del campionato italiano si terrà il 14 agosto a Margno.



JUNIOR. Primo anno di categoria e primo successo di prestigio per Elia Mattio (Pod. Valle Varaita) che si impone con sette secondi di vantaggio su Ilian Angeli. Quarto posto anche piemontese e ancora Pod. Valle Varaita grazie a Simone Giolitti, a 13 secondi dal bronzo. Conferma i propri progressi Irene Aschieris (Atl. Susa Adriano Aschieris) che lo scorso anno, al primo anno di categoria, fece l’esordio in maglia azzurra. Per lei oggi terzo posto alle spalle di Martina Flachetti e Manuela Pedrana. Sesta piazza per Noemi Bouchard (Atl. Saluzzo), seguita da Fabiana Valente (Pod. Valle Varaita), 10ma. 13ma e 14ma le altre due portacolori dell’Atl. Saluzzo Irma Chiavazza e Nicole Domard.



ASSOLUTO e PROMESSE. Impresa per Francesca Ghelfi ( Pod.

Valle Varaita ) che si aggiudica la prima prova tricolore sbaragliando la concorrenza di Alice Gaggi (seconda con un distacco di oltre un minuto), favorita della vigilia, e andando ad impensierire la vincitrice assoluta la keniana dell’Atl. Saluzzo Luci Wambui Murigi (10 i secondi che separano le due). Ghelfi dimostra la propria solidità anche in gare di questo tipo, dopo essersi dimostrata, con la sorella Erica, oggi sesta, forte nel vertical e nelle gare sopra i 20km. Terzo posto sul podio tricolore per Lorenza Beccaria (Atl. Saluzzo), a 12 secondi dalla Gaggi. Nono posto assoluto per Alessia Scaini (Atl. Saluzzo) che è seconda nella categoria promesse alle spalle di Vivien Bonzi. 12ma piazza per Camilla Magliano (Pod. Torino), al rientro in una gara di corsa in montagna dopo lunga assenza per infortunio. Nella classifica promesse da segnalare anche il quinto posto di Camilla Pereno (Atl. Saluzzo), il nono di Giulia Giolitti (Pod. Valle Varaita) e il 12mo della sua compagna di club Morena Chiavassa. Nella classifica assoluta segnaliamo ancora il 20mo posto di Alessandra Alliney (Atl. Saluzzo) e il 22mo di Eufemia Magro (ASD Dragonero), terza nella classifica SF40. . Impresa per Francesca) che si aggiudica la prima prova tricolore sbaragliando la concorrenza di Alice Gaggi (seconda con un distacco di oltre un minuto), favorita della vigilia, e andando ad impensierire la vincitrice assoluta la keniana dell’Atl. Saluzzo Luci Wambui(10 i secondi che separano le due). Ghelfi dimostra la propria solidità anche in gare di questo tipo, dopo essersi dimostrata, con la sorella Erica, oggi sesta, forte nel vertical e nelle gare sopra i 20km. Terzo posto sul podio tricolore per Lorenza(Atl. Saluzzo), a 12 secondi dalla Gaggi. Nono posto assoluto per Alessia(Atl. Saluzzo) che è seconda nella categoria promesse alle spalle di Vivien Bonzi. 12ma piazza per Camilla(Pod. Torino), al rientro in una gara di corsa in montagna dopo lunga assenza per infortunio. Nella classifica promesse da segnalare anche il quinto posto di Camilla(Atl. Saluzzo), il nono di Giulia(Pod. Valle Varaita) e il 12mo della sua compagna di club Morena. Nella classifica assoluta segnaliamo ancora il 20mo posto di Alessandra(Atl. Saluzzo) e il 22mo di Eufemia(ASD Dragonero), terza nella classifica SF40.

Al maschile migliore dei piemontesi Martin Dematteis (Sportification), ottavo; 18mo Manuel Solavaggione (Pod. Valle Varaita) seguito da Bernard Dematteis (Sportification) 22mo. Primo piemontese nella categoria promesse Luca Paul Beitone (Pod. Valle Varaita), 10mo classificato.



CDS. Dopo questa prima prova, Pod. Valle Varaita guida la classifica juniores maschile mentre l’Atl. Saluzzo è al comando della classifica assoluta femminile ed è seconda in quella juniores femminile.



30 Maggio 2021