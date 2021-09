Montagna. I campioni regionali di staffetta giovanile

A Villadossola i Campionati Regionali di staffetta giovanile. Tre titoli per Cusiocup, due per Pod. Valle Varaita; scudetti anche per Atl. Alessandria e US Sanfront

Assegnati sabato 4 settembre a Villadossola (VB) i titoli regionali giovanili di staffetta della corsa in montagna.



Nella categoria allievi titolo per la Pod. Valle Varaita di Giacomo Barile e Luca Inaudi; i due cuneesi precedono di circa un minuto la GSD Genzianella di Alessandro Rollone e Tino Tognaletta. Terza piazza per Atl. Susa Adriano Aschieris di Gilberto Ferrando e Massimo Guglielmo. Al femminile il titolo regionale va all’Atl. Alessandria di Serena Benazzo e Sara Perotti; sul podio anche Pod. Valle Varaita di Matilde Bagnus e Alice Balangero, e GSD Genzianella di Elena Carozza e Letizia Guenza.



Nella categoria cadetti il Cusiocup si aggiudica il titolo della prova maschile con Simone Abbatecola e Pietro Ruga. Secondo posto per Gravellona VCO di Christian Piana e Leonardo Scaglia, al terzo posto la Pod. Valle Varaita di Stefano Bagnus e Sebastiano Margaria. Il titolo regionale femminile è per US Sanfront Atletica di Cristina Boaglio e Agnese Mairone.



La categoria ragazzi vede infine il successo, nella prova maschile, della Pod. Valle Varaita di Tommaso Avalle e Matteo Bagnus. Alle loro spalle Cusiocup di Lorenzo Mossetti e Emil Paolo Poletti, e GSD Genzianella di Luca e Matteo Rollone. Nella prova femminile Cusiocup di Carlotta Grassi e Crystal Medina si aggiudica il titolo regionale davanti all’Atl. Susa Adriano Aschieris di Elizabeth Pia e Alice Roccia e all’ASD Caddese Monique Girod di Giada Guzzon e Giorgia Pifferi.



