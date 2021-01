Modalità di svolgimento Assemblea Regionale

Ricordiamo le modalità di svolgimento dell'Assemblea Regionale Elettiva Ordinaria di sabato 9 gennaio. L'Assemblea si svolgerà all'Enviroment Park di Torino.

In vista dell'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva di FIDAL Piemonte, convocata per sabato 9 gennaio 2021, alle ore 13.00 in prima convocazione e alle ore 14.00 in seconda convocazione, ricordiamo le modalità di svolgimento e di accesso alla sede.





L'Assemblea si svolgerà presso il Centro Congressi dell'Enviroment Park di Torino - Via Livorno 60. A prescindere dalla zona di rischio in cui sarà inserito il Piemonte dai prossimi DPCM, sarà possibile spostarsi per partecipare in presenza all’Assemblea Regionale Elettiva, come sottolineato dalla lettera inviata dal presidente del CONI Giovanni Malagò ai presidenti di Federazione in data 4 novembre 2020.





Per accedere all'Enviroment Park è necessario compilare l'autocertificazione allegata.





L'accesso alla sala dell'Assemblea è strettamente riservato alla forza voto. Questo significa che potranno accedere esclusivamente i dirigenti votanti (presidenti di società o delegati), senza alcun accompagnatore anche se della stessa società (ad esempio, il presidente di una società non può essere accompagnato dal vicepresidente o dal segretario). Eventuali accompagnatori dovranno attendere fuori dall'edificio.





All'interno della sala le sedute saranno distanziate secondo le norme del distanziamento previste dai DPCM e debitamente segnalate. Debitamente segnalati anche i flussi di entrata e di uscita.









LA PAGINA DEDICATA ALL'ASSEMBLEA REGIONALE Si ricorda che per essere ammesse al voto, è necessario che le società siano riaffiliate per il 2021. Ovviamente tutti i presidenti e i consiglieri delegati presenti devono a loro volta risultare in regola con il tesseramento.

05 Gennaio 2021