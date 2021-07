Memorial Marco Germanetto e Adriano Aschieris

Sabato 10 luglio una giornata di atletica a Susa nel ricordo del Presidente FIDAL Piemonte Adriano Aschieris, scomparso a febbraio 2017 dopo pochi mesi dall'inizio del mandato, e di Marco Germanetto.

Sabato 10 luglio a Susa (TO) si è svolto il 22mo Memorial Marco Germanetto, con la formula Staffetta a due di 40 minuti. L’appuntamento, oltre a Marco Germanetto, azzurro della corsa in montagna, era intitolato anche ad Adriano Aschieris, presidente dell’Atletica Susa e di FIDAL Piemonte scomparso nel febbraio 2017, e a Claudio Bergero, amico dell’Atletica Susa.



Come sempre succede nelle edizioni del Memorial, tanta voglia di stare insieme e di condividere un pomeriggio di atletica, nella spelndida cornice dei monumenti storici di Susa, nel ricordo di grandi amici con cui si è condivisa la passione per lo sport. C’è però anche l’aspetto agonistico. La classifica assoluta ci riporta il successo del duo formato da Paolo Gallo e Alessandro Boschis (Atl. Giò 22 Rivera) davanti ai gemelli Bernard e Martin Dematteis (Sportification) e a Lorenzo Becchio con Diego Ras (Atl. Pinerolo). Al femminile prima coppia classificata quella formata da Alessia Scaini e Noemi Bogiatto (Atl. Saluzzo) davanti alle compagne di club Noemi Bouchard e Alessandra Alliney; terza classificata l’Atl. Susa Adriano Aschieris di Irene Aschieris e Martina Traversa. Spazio anche per la staffetta mista che vede il successo degli atleti di casa Matteo Grandis e Miriana Ramat (Atl. Susa Adriano Aschieris) davanti all’inedito duo formato da Andrea Grandis (Atl. Susa) e Laurie Phai (SA Touluse). In gara anche il vicepresidente Vicario FIDAL Piemonte Graziano Giordanengo insieme alla moglie Eufemia Magro (ASD Dragonero). Presente anche la Presidente FIDAL Piemonte Clelia Zola per rinnovare il ricordo di Adriano Aschieris. Nel clima di festa si sono poi disputate anche le prove giovanili e quelle non competitive.

