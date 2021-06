Meeting di Primavera di Mondovì. I risultati

Osakue oltre i 58 metri nel disco, Bencosme 51.30 sui 400hs al rientro alle corse dopo due anni. Si migliora Casagrande Montesi sui 400 metri così come Cavo sui 400hs. Bene anche De Caro e Breusa sui 3000 metri, entrambi al personale.

Nel 21° Meeting di Primavera, atterra a 58,71 il disco di Daisy Osakue. È la seconda prestazione dell’anno per la 25enne torinese delle Fiamme Gialle, che nel 2021 ha fatto meglio soltanto all’esordio stagionale lanciando a 61,19 sulla pedana di San Antonio, in Texas, all’inizio dell’attività universitaria statunitense. Ancora vicino ai cinquanta secondi sui 400 ostacoli il campione tricolore Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946) con 50.29 davanti a José Bencosme (Fiamme Gialle), che al ritorno in gara dopo quasi due anni corre in 51.30. Nei 100 ostacoli c’è un altro progresso della ventenne Elena Carraro (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco) con 13.63 (-0.6), a pochi giorni dal 13.66 di Nembro. Si migliora nei 400 metri Aurora Casagrande Montesi (Cus Pro Patria Milano) in 53.51 e anche Eleonora Foudraz (Atl. Sandro Calvesi), 54.36.



Tanti ancora i risultati da segnalare. Sui 100 metri femminili successo di Chiara Melon (Atl. Brescia 1950 Metallurgico S.Marco) in 11.66 (-1.4) – 11.62 (+0.5) in batteria per lei – davanti a Gaya Bertello (Novatl. Chieri), seconda in 11.88 (-1.4); quarta Agnese Musica (Novatl. Chieri) in 12.19 (-1.4). Sui 3000 metri successo di Arianna Reniero (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) in 9:54.50 davanti a Valentina Gemetto (Atl. Saluzzo) che taglia il traguardo in 10:02.35. Sui 400hs 1:00.17 per l’allieva Ludovica Cavo ( Atl.

Serravallese ) che migliora nettamente il proprio primato personale (aveva 1:01.59) ottenendo lo standard di partecipazione ai Mondiali U20 (1:00.50) e agli Europei U20 (1:00.75). Nel lungo 5,84 ventoso (+4.0) per Anna Menz (Atl. Firenze Marathon) che precede Miriam Zanovello (Battaglio CUS Torino) con 5,81 altrettanto ventoso (+7.1). Tanti ancora i risultati da segnalare. Sui 100 metri femminili successo di Chiara(Atl. Brescia 1950 Metallurgico S.Marco) in 11.66 (-1.4) – 11.62 (+0.5) in batteria per lei – davanti a Gaya(Novatl. Chieri), seconda in 11.88 (-1.4); quarta Agnese(Novatl. Chieri) in 12.19 (-1.4). Sui 3000 metri successo di Arianna(Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) in 9:54.50 davanti a Valentina(Atl. Saluzzo) che taglia il traguardo in 10:02.35. Sui 400hs 1:00.17 per l’allieva Ludovica) che migliora nettamente il proprio primato personale (aveva 1:01.59) ottenendo lo standard di partecipazione ai Mondiali U20 (1:00.50) e agli Europei U20 (1:00.75). Nel lungo 5,84 ventoso (+4.0) per Anna(Atl. Firenze Marathon) che precede Miriam(Battaglio CUS Torino) con 5,81 altrettanto ventoso (+7.1).



Al maschile sui 100 metri Mattia Jason Ndongala (Sisport) con 10.89 (-1.8) ha la meglio, per un solo centesimo, su Federico Lisa (S.A.F.Atletica Piemonte); meglio i due avevano fatto in batteria dove Lisa aveva fermato il cronometro in 10.70 (+0.7) e Ndongala in 10.78 (+0.0). Sui 400 metri Luca Sito (Atl. Meneghina) è primo in 48.63 davanti a Simone Massa (Atl. Fossano 75) con 48.79. Sui 3000 metri successo di Davide De Caro (Battaglio CUS Torino), di rientro dagli States: il cronometro dice 8:00.77 per lui che toglie così quasi nove secondi al suo precedente primato sulla distanza che risaliva al 2016. Alle sue spalle Francesco Breusa (Battaglio CUS Torino), anche lui al primato personale, in 8:03.81. Sui 110hs successo di Andy Gatto (Atl. Roata Chiusani) in 15.17 (-0.3) mentre sui 400hs allievi il ligure Damiano Di Crescenzo (Atl. Arcobaleno Savona) ferma il cronometro in 56.87 precedendo Giacomo Antonio Vota (Sisport) con 59.22. Nel salto in lungo il canadese Jesse Thibodeau atterra a 7,32 (-0.2) precedendo Federico Scarselli (Novatl. Chieri), secondo con 7,28 (-1.3).

Al maschile sui 100 metri Mattia Jason(Sisport) con 10.89 (-1.8) ha la meglio, per un solo centesimo, su Federico(S.A.F.Atletica Piemonte); meglio i due avevano fatto in batteria dove Lisa aveva fermato il cronometro in 10.70 (+0.7) e Ndongala in 10.78 (+0.0). Sui 400 metri Luca(Atl. Meneghina) è primo in 48.63 davanti a Simone(Atl. Fossano 75) con 48.79. Sui 3000 metri successo di Davide(Battaglio CUS Torino), di rientro dagli States: il cronometro dice 8:00.77 per lui che toglie così quasi nove secondi al suo precedente primato sulla distanza che risaliva al 2016. Alle sue spalle Francesco(Battaglio CUS Torino), anche lui al primato personale, in 8:03.81. Sui 110hs successo di Andy(Atl. Roata Chiusani) in 15.17 (-0.3) mentre sui 400hs allievi il ligure Damiano(Atl. Arcobaleno Savona) ferma il cronometro in 56.87 precedendo Giacomo Antonio(Sisport) con 59.22. Nel salto in lungo il canadese Jesseatterra a 7,32 (-0.2) precedendo Federico(Novatl. Chieri), secondo con 7,28 (-1.3). Nel disco 46,36 metri per Samuele Masiani (Battaglio CUS Torino) mentre nel giavellotto Andrea Caselotti (Pro Sesto Atl.) lancia 57,31.



CADETTI/E. Al femminile 10.72 (-0.3) sugli 80 metri per Rebecca Merchese (Brixia Atl.) davanti a Elonora Bosa (Novatl. Chieri) con 10.98 (-0.3). Sui 300 metri successo di Adele Farinetti (Atl. Pinerolo) in 42.49. Al maschile sui 1200 siepi nuova affermazione di Alessio Romano (Atl. Roata Chiusani) in 3:28.38, davanti ad Alessio Cena (GS Chivassesi), secondo in 3:31.41. Nel disco vittoria per Riccardo Bresciani (GAO Libertas Oleggio) con 29,97.



RAGAZZI/E. Sui 60 metri donne 8.52 per Francesca Bertolotti (100 Torri & Vigevano Atl. Young) e 8.80 per Sofia Bertone (ASD Dragonero); Bertolotti si aggiudica anche il salto in lungo con 4,60 davanti ad Asia Giraudo (Atl. Roata Chiusani) con 3,88. Sui 600 metri 1:48.23 per Alessia Gaiola (Runner Team 99) mentre nel peso 9,28 per Diletta Perisello (Atl. Roata Chiusani). Al maschile, 8.45 sui 60 metri per Matteo De Campo (Runner Team 99), che si aggiudica anche il salto in lungo con 4,26. Sui 600 metri il successo va all’atleta di casa Matteo Blangero (Atl. Mondovì Acqua S.Bernardo) in 1:43.23 mentre nel peso la vittoria va a Dario Perelli (Atl. Ovadese Ormig) con 10,82.



File allegati:

- RISULTATI Sui 60 metri donne 8.52 per Francesca(100 Torri & Vigevano Atl. Young) e 8.80 per Sofia(ASD Dragonero); Bertolotti si aggiudica anche il salto in lungo con 4,60 davanti ad Asia(Atl. Roata Chiusani) con 3,88. Sui 600 metri 1:48.23 per Alessia(Runner Team 99) mentre nel peso 9,28 per Diletta(Atl. Roata Chiusani). Al maschile, 8.45 sui 60 metri per Matteo(Runner Team 99), che si aggiudica anche il salto in lungo con 4,26. Sui 600 metri il successo va all’atleta di casa Matteo(Atl. Mondovì Acqua S.Bernardo) in 1:43.23 mentre nel peso la vittoria va a Dario(Atl. Ovadese Ormig) con 10,82.

21 Giugno 2021